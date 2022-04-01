Британський адмірал: найближчі тижні будуть дуже важкими для України. Але є хороша новина

Багато в чому Путін вже програв – глава британського Генштабу

Плани російського президента Володимира Путіна захопити всю Україну «розвалилися» у міру того, як війська РФ відступають від Києва, заявив глава Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін. Про це повідомляє Evening Standard.

За словами начальника британського штабу оборони, керівник Кремля був «введений в оману» щодо ефективності армії своєї країни. В ході заходів інституту державного управління (IfG) адмірал зазначив, що Путін сьогодні «слабша і зменшена фігура», ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Коментуючи оголошене Москвою «відведення військ» із Київської області він заявив, що Велика Британія «вкрай обережно» ставиться до таких заяв, додавши, що є ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

«Я думаю, ми бачимо, що амбіції Росії захопити Київ і амбіції Росії захопити всю Україну, і зробити це дуже швидко і вражаюче – ці амбіції розвалилися. І, схоже, зараз менше уваги приділяється Києву, а більше – сходу і півдню. Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили відводяться з Києва і відступають як в Росію, так і в Білорусь», – сказав Радакін.

Головнокомандувач ЗС Британії звернув увагу, що такий рух військ РФ супроводжуються боями, оскільки ЗСУ «атакуватимуть ці російські сили в міру їх відступу».

У своєму вступному слові в четвер сер Тоні сказав, що найближчі тижні «як і раніше будуть дуже важкими» для України, і додав: «Та у багато чому Путін вже програв».

«Путін зовсім не є далекоглядним маніпулятором подій, як він хоче, щоб ми повірили, він завдав собі шкоди серією катастрофічних помилок. Як і всі авторитарні особи, він дозволив ввести себе в оману щодо власної сили, включаючи ефективність російських збройних сил. Що абсолютно ясно, так це те, що Путін сьогодні слабша і зменшена фігура, ніж місяць тому. І, навпаки, сьогодні НАТО сильніше і згуртованіше, ніж коли-небудь на моїй пам'яті», – висловився він.

Нагадаємо, Лондон дав пораду Києву щодо перемовин із РФ.

Тим часом прем’єр Польщі вважає, що Росія хоче захопити третину України.

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