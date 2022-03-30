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    У білоруську лікарню звозять окупантів, що отримали опромінення в зоні ЧАЕС

    До білоруського Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибули сім медичних автобусів із російськими окупантами - У білоруську лікарню звозять окупантів, що отримали опромінення в зоні ЧАЕС
    До білоруського Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибули сім медичних автобусів із російськими окупантами

    До центру радіаційної медицини у Гомелі регулярно привозять російських солдатів

    Сьогодні, 30 березня, в білоруський центр радіаційної медицини у Гомелі прибула чергова партія опромінених радіацією російських терористів, що захопили Чорнобильську зону. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Беларускі Гаюн».

    «Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини. На фотографії видно, що у машинах видно людей. Зазначимо, що до цього центру на регулярній основі привозять російських солдатів», -йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, в Чорнобильській зоні відчуження російські війська, які захопили атомну електростанцію, переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону «Рудий ліс» і підняли хмари радіоактивного пилу.

    За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було «самогубним» для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

    Нагадаємо також, що окупанти знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро у Чорнобилі.

    ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЧАЕС війна Україна окупація радіація #stoprussia
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    У білоруську лікарню звозять окупантів, що отримали опромінення в зоні ЧАЕС