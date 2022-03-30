У білоруську лікарню звозять окупантів, що отримали опромінення в зоні ЧАЕС

До білоруського Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибули сім медичних автобусів із російськими окупантами

До центру радіаційної медицини у Гомелі регулярно привозять російських солдатів

Сьогодні, 30 березня, в білоруський центр радіаційної медицини у Гомелі прибула чергова партія опромінених радіацією російських терористів, що захопили Чорнобильську зону. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Беларускі Гаюн».

«Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини. На фотографії видно, що у машинах видно людей. Зазначимо, що до цього центру на регулярній основі привозять російських солдатів», -йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Чорнобильській зоні відчуження російські війська, які захопили атомну електростанцію, переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону «Рудий ліс» і підняли хмари радіоактивного пилу.

За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було «самогубним» для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

Нагадаємо також, що окупанти знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро у Чорнобилі.

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