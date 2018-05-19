ООН збирається розслідувати смертельні сутички в Секторі Гази

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Фото: Reuters Протести в Секторі Газа

Представники Ізраїлю обурені рішенням щодо розслідування ООН

Рада з прав людини ООН у п'ятницю проголосувала за організацію розслідування нещодавніх убивств під час протестів у Секторі Гази і звинуватила Ізраїль у надмірному застосуванні сили.

Про це повідомляє Reuters.

«Рішення послати комісію для розслідування смертей палестинців не було підтримане США, проте за нього проголосували 29 із 47 учасників засідання. Інші 14 країн, включаючи Велику Британію, Німеччину та Японію, утрималися», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники Ізраїлю були обурені таким рішенням.

Напередодні посли Палестини в Австрії, Румунії, Чехії та Угорщині були відкликані для консультацій після участі дипломатів чотирьох європейських країн у прийомі ізраїльського МЗС з нагоди перенесення посольства США в Єрусалим.

Нагадаємо, у вівторок Ізраїль вирішив видворити консула Туреччини у Єрусалимі на невизначений термін.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Туреччини також попросило ізраїльського посла Ейтана Нае тимчасово залишити країну.

15 травня на екстренному засіданні Радбезу ООН США заявили, що знайшли пояснення кривавим сутичкам у Секторі Гази.

Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.