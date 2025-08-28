Головна Новини
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні

glavcom.ua
Також Антоніо Таяні оголосив про призначення нового посла Італії в Росії
фото: Антоніо Таяні

Голова МЗС Італії висловився щодо термінів завершення війни Росії проти України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив сумніви щодо швидкого завершення війни в Україні. Він вважає, що досягти переговорного рішення до кінця цього року буде складно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere Della Sera.

«Не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця року», – заявив Таяні.

Також Антоніо Таяні оголосив про призначення нового посла Італії в Росії – ним став Стефано Бельтраме, який раніше обіймав посаду посла у Відні.

Як відомо, італійська пропозиція щодо гарантій безпеки для України, яка базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів союзників. Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Repubblica.

Джорджія Мелоні вважає, що зараз з’явився «проблиск надії» на укладення мирного договору між Україною та росією. Вона зазначила, що вперше за 3,5 роки, протягом яких росія вимагала лише капітуляції, з’явилася можливість для діалогу.

Нагадаємо, американські та російські посадовці кулуарно обговорювали кілька енергетичних угод у серпні. Вони мали б стати стимулом для Кремля зупинити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Москва втратила доступ до міжнародних інвестицій в енергетичний сектор, а також до укладень великих угод. За даними джерел агентства, посадовці обговорювали можливість повернення Exxon Mobil у проєкт «Сахалін-1». Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських СПГ-проєктів, таких як Arctic LNG 2, які перебувають під західними санкціями.

До слова, Україна та Фінляндія активно готують архітектуру багатосторонніх гарантій безпеки. У процес залучені європейці, американці та партнери в «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського президента Володимира Зеленського.

«Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки», – зазначив він.

За словами глави держави, російська сторона дає негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій для припинення війни.

