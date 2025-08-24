Головна Світ Політика
Італійський міністр відправляв Макрона на війну в Україні. Франція викликала посла «на килим»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Італійський міністр відправляв Макрона на війну в Україні. Франція викликала посла «на килим»
фото: Alerandro Biagianti/Photoshot/Avalon/picture allianc

Сальвіні Макрону: Одягни каску, візьми гвинтівку та сам іди до України

Посла Італії у Франції Емануелу Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ у Парижі після того, як віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з закликом поїхати на війну в Україну, передає «Главком».

Під час виступу Маттео Сальвіні різко розкритикував президента Франції за підтримку ідеї відправки військ до України:

«Італійські солдати в Україні? Абсолютно ні. Якщо Еммануель Макрон цього хоче, нехай сам іде. Одягни каску, візьми гвинтівку та сам іди до України».

За словами дипломатичного джерела France Inter, Емануелі Д'Алессандро нагадали, що ці зауваження «суперечать клімату довіри та історичним відносинам між двома країнами».

А ще – підривають «нещодавні двосторонні події, які підкреслили сильну схожість поглядів між двома країнами, особливо щодо непохитної підтримки України».

Це не перший випадок, коли Сальвіні, словесно атакує Макрона за його підтримку України. У березні під час поїздки до Мілана він назвав президента Франції «божевільним», звинувативши його у штовханні Європи до війни з Росією.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські військові готові брати участь у майбутніх миротворчих місіях в Україні та надавати допомогу в наземних операціях.

Крім того, Макрон заявив, що найближчі два тижні будуть «абсолютно критичними» для визначення змісту гарантій безпеки для України.

Теги: Франція Еммануель Макрон Маттео Сальвіні військові миротворці

