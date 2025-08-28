Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії атаковано Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Росії атаковано Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ
У Росії горять НПЗ
фото: соціальні мережі

На обох НПЗ вирують масштабні пожежі

У ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Самарській області під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

Також було атаковано Афіпський нафтопереробний завод, який знаходиться у Краснодарському краю.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

Теги: вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок землетрусу частково зруйновано дитячий садочок
На Камчатці у Росії стався потужний землетрус, оголошено загрозу цунамі
30 липня, 04:48
«Радіозавод» входить до холдингової компанії «Роселектроніка»
Безпілотники атакували підприємство, яке виготовляє засоби зв’язку для окупантів
31 липня, 09:14
Рубіо: Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
1 серпня, 00:57
Трамп: Він (Віткофф) їде до Росії, вірите чи ні
Трамп анонсував візит свого спецпредставника Віткоффа до Росії
1 серпня, 01:31
МЗС Росії констатує зникнення умов для збереження одностороннього мораторію
Росія заявляє, що розгортатиме ракети середньої дальності
4 серпня, 19:35
Лавров висунув під час інтерв'ю вимоги, які відкидають суверенітет України
«Не захоплення окремих територій». Аналітики назвали головну мету РФ в Україні
20 серпня, 10:24
Путін поділився своїми фантазіями про початок війни в Україні
Путін поділився своїми фантазіями про початок війни в Україні
23 серпня, 00:06
Уранова шахта в Забайкальському краї РФ
РФ допоможе Північній Кореї шукати уран для ядерної зброї
Вчора, 19:31
Букін та Степанова у 2024 році були присутні на щорічному посланні російського диктатора Путіна
Російські фігуристи, які підтримують Путіна, виступлять на шоу Bol on Ice в Італії
Вчора, 15:00

Соціум

Данія вибачилась перед жінками з Гренландії за примусову стерилізацію
Данія вибачилась перед жінками з Гренландії за примусову стерилізацію
Винищувачі США перехопили російський літак біля Аляски
Винищувачі США перехопили російський літак біля Аляски
У Росії атаковано Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ
У Росії атаковано Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ
Волгоградську область атакували безпілотники: є ураження залізничної підстанції
Волгоградську область атакували безпілотники: є ураження залізничної підстанції
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
53K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2864
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2496
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1945
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua