«Скоординували спільні наступні кроки». Зеленський про розмову з прем'єркою Італії

Зеленський поінформував Мелоні про останні події

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає «Главком».

Зеленський повідомив, що мають спільний погляд на те, як треба рухатися до реального й чесного миру.

«Обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами. Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи», – написав президент.

Глава української держави зазначив, що Мелоні підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США для встановлення миру.

«Ця війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у відновленні нашої країни після закінчення війни. Тому голос Європи обовʼязково має бути врахований», – додав він.

Президент та Мелоні скоординували спільні наступні кроки, включно з контактами з президентом Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський повідомив, що заслухав доповідь команди про зустріч безпекових радників.

«Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир», – написав президент.

Видання припустило, що на відеоконференції були присутні високопосадовці з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.

Нагадаємо, Зеленський 7 серпня провів телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та французьким лідером Емманюелем Макроном.

Як відомо, 6 серпня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вони обговорили теми, які було озвучено в Москві.

Це сталося після того, як зустрілись спецпосланець Трампа Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін.