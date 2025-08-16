Головна Світ Політика
Ми вирішили, що потрібно завершувати війну – Трамп

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ми вирішили, що потрібно завершувати війну – Трамп
Трамп: Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним
Трамп: якщо зустріч із Зеленським піде добре, ми призначимо переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дональда Трампа.

«Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи високоповажного генерального секретаря НАТО», – заявив Дональд Трамп.

Він підкреслив, що всі дійшли згоди, що найкращим способом завершити війну є укладення мирної угоди, яка покладе їй край, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується.

Трамп підтвердив, що Президент Зеленський прибуде до Вашингтона, в Овальний кабінет, у понеділок після обіду.

У своїй заяві американський президент також розкрив наступний крок: «Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним. Це може врятувати життя мільйонів людей».

Нагадаємо, президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За підсумками тривалої розмови між лідерами український президент прийняв запрошення та повідомив, що планує обговорити всі деталі «по завершенню вбивств, по завершенню війни» саме під час зустрічі у Білому домі.

Теги: Дональд Трамп війна переговори Володимир Зеленський росія Україна

