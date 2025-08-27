Головна Країна Політика
Зеленський: Росія дає негативні сигнали щодо зустрічей для завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський: Росія дає негативні сигнали щодо зустрічей для завершення війни
Глава держави наголосив, що РФ продовжує обстрілювати Україну
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, українська сторона разом з партнерами активно готує компоненти гарантій безпеки

Україна та Фінляндія активно готують архітектуру багатосторонніх гарантій безпеки. У процес залучені європейці, американці та партнери в «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського президента Володимира Зеленського.

«Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки», – зазначив він.

За словами глави держави, російська сторона дає негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій для припинення війни.

«Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії», – додав Зеленський.

Нагадаємо, США готові надати європейським союзникам допоміжні сили у межах гарантій безпеки для України, що включає зокрема стратегічні засоби. Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль не збирається приймати подібні гарантії безпеки.

Раніше США заявили, що готові надати розвідувальні ресурси та здійснювати нагляд за бойовими діями в рамках будь-якого західного плану безпеки для післявоєнної України.

До слова, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході до кінця 2025 року.

