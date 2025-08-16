Головна Світ Політика
The Telegraph: вимога Путіна щодо Донбасу може стати найкращим доступним варіантом для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У статті пишуть: попри драматичність ситуації, ця угода з Путіним може бути «найкращою з можливих»
фото з відкритих джерел

Вимоги російського диктатора – це «жахливий» сценарій, який стане національною трагедією для України та великою перемогою Путіна

Британське видання The Telegraph після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці опублікувало редакційну статтю, в якій оцінило пропозицію Кремля: передати Росії контроль над Донбасом в обмін на мир і гарантії безпеки, інформує «Главком».

Журналісти наголошують, що йдеться про «жахливий» сценарій, який стане національною трагедією для України та великою перемогою Путіна. Такий розвиток подій, на думку авторів, фактично означатиме провал Заходу, який не зміг достатньо підтримати Київ і допустив перекроювання європейських кордонів силою.

Разом із тим у статті визнається: попри драматичність ситуації, ця угода може бути «найкращою з можливих». Україна не має достатніх сил, щоб самостійно витіснити російські війська, тоді як США і Європа, маючи змогу радикально посилити українську оборону, так і не зробили цього.

Автори публікації зазначають, що варто дивитися на ситуацію й з іншого боку: умови, озвучені на Алясці, незрівнянно кращі за ті, на які сподівався Путін у перші тижні повномасштабного вторгнення, коли російські війська стояли біля Києва.

При цьому The Telegraph застерігає: нинішні вимоги Кремля не варто сприймати остаточно – це може бути лише початкова переговорна позиція, яку ще можна змінити.

«Справедливим фіналом війни була б повна поразка Путіна і його усунення від влади. Але ми маємо справу зі світом таким, яким він є, а не таким, яким він має бути. Ця угода, якою б жахливою вона не була, може виявитися найменш поганим варіантом, що залишився для України та її союзників», – підсумовують британські журналісти.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

