Британія вдарила санкціями по Киргизстану за допомогу Росії

Росія активно використовує фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі схеми

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти восьми фізичних та юридичних осіб, причетних до допомоги Росії в обході західних обмежувальних заходів через фінансову систему Киргизстану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Як зазначено в повідомленні, попри посилення західного тиску, Росія почала активно використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі схеми, у тому числі з використанням криптовалют. Зокрема, під санкції потрапили киргизький Capital Bank та його директор Кантемір Чалбаєв. За словами пресслужби уряду, банк використовувався Росією для фінансування закупівлі військових товарів.

Також обмеження запроваджено проти криптобірж Grinex та Meer, а також проти інфраструктури нового криптовалютного токена A7A5. Через цей токен за чотири місяці було переведено $9,3 млрд. Уряд наголосив, що він був спеціально створений для обходу санкцій.

«Якщо Кремль думає, що зможе приховати свої відчайдушні спроби пом'якшити удар від наших санкцій, відмиваючи транзакції через сумнівні криптомережі, він глибоко помиляється. Нові санкції підтримують тиск на Путіна в критичний момент і спрямовані проти незаконних схем, які фінансують його військову скарбницю», – заявив молодший міністр у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Великої Британії Стівен Дауті.

Нагадаємо, європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії через її агресію проти України.

До слова, сенатор Ліндсі Грем після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що президент Трамп «готовий знищити економіку Росії» та назвав, коли це може відбутись.