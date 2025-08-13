На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів
Філашкін: Евакуюйтесь, поки це ще можливо!
На Донеччині примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми зі ще 14 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб розпочинають з:
Білозерської громади:
- міста Бiлозерське;
- села Благодать;
- села Бокове;
- села Веселе Поле;
- села Весна;
- села Мирове;
- села Нововодяне.
Добропільської громади:
- селища Свягогорiвка;
- села Вiкторiвка;
- села Bipiвка;
- села Копанi;
- села Нововiкторiвка;
- села Новоукраїнка;
- села Степи.
За даними влади, у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.
«Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо!», – наголосив Філашкін.
Нагадаємо, в Херсонській області також розширено перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У ці зони заборонено в'їзд родин з дітьми.
До слова, на Дніпропетровщині волонтери евакуювали останнього мешканця прифронтової громади. Останній мешканець маленького села Попутне Синельниківського району Дніпропетровської області пішки пройшов 7 км до селища Межова.