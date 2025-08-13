Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів
Влада наголошує, що перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку
фото: Національна поліція (ілюстративне)

Філашкін: Евакуюйтесь, поки це ще можливо!

На Донеччині примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми зі ще 14 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб розпочинають з:

Білозерської громади:

  • міста Бiлозерське;
  • села Благодать;
  • села Бокове;
  • села Веселе Поле;
  • села Весна;
  • села Мирове;
  • села Нововодяне.

Добропільської громади:

  • селища Свягогорiвка;
  • села Вiкторiвка;
  • села Bipiвка;
  • села Копанi;
  • села Нововiкторiвка;
  • села Новоукраїнка;
  • села Степи.

За даними влади, у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.

«Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо!», – наголосив Філашкін.

Нагадаємо, в Херсонській області також розширено перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У ці зони заборонено в'їзд родин з дітьми. 

До слова, на Дніпропетровщині волонтери евакуювали останнього мешканця прифронтової громади. Останній мешканець маленького села Попутне Синельниківського району Дніпропетровської області пішки пройшов 7 км до селища Межова.

Читайте також:

Теги: Донеччина евакуація війна діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по вокзалу на Запоріжжі
Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати
Вчора, 14:49
Андрій Попович загинув 16 липня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області
Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Андрія Поповича
5 серпня, 09:00
Президент зауважив, що окупанти навмисно атакують рятувальників і медиків, які приїжджають на допомогу після ударів
Зеленський закликав світ зупинити російський терор (відео)
4 серпня, 09:37
Останній мешканець села Попутне поїде за кордон до доньок
На Дніпропетровщині волонтери евакуювали останнього мешканця прифронтової громади
25 липня, 17:53
Ситуація з водою на ТОТ стрімко погіршується
Водна криза на окупованій Донеччині сягнула критичного рівня
23 липня, 13:17
Допоки бійці на завданні, пухнаста сержантка чекає їх удома
Дронарям на Запоріжжі допомагає воювати мила тварина
20 липня, 20:14
Експрем’єр Британії закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну
Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України
20 липня, 11:22
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога
Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року
20 липня, 08:17
Кабінет Міністрів України вніс зміни до експериментального проєкту
Уряд змінив правила компенсації вартості навчання для дітей ветеранів
14 липня, 20:53

Події в Україні

На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів
На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів
НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів
НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів
Вибух міни на Одещині: море винесло на берег фрагменти тіл загиблих
Вибух міни на Одещині: море винесло на берег фрагменти тіл загиблих
Росія «націоналізувала» нерухомість сина Януковича у Донецьку
Росія «націоналізувала» нерухомість сина Януковича у Донецьку
Понад 800 посадовців втратили інвалідність: ДБР викрило масштабну схему
Понад 800 посадовців втратили інвалідність: ДБР викрило масштабну схему
Колишній український військовий розповів, як опинився на фронті на боці РФ
Колишній український військовий розповів, як опинився на фронті на боці РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
8453
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
5873
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
3152
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3086
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua