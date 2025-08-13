На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів

Влада наголошує, що перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку

Філашкін: Евакуюйтесь, поки це ще можливо!

На Донеччині примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми зі ще 14 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб розпочинають з:

Білозерської громади:

міста Бiлозерське;

села Благодать;

села Бокове;

села Веселе Поле;

села Весна;

села Мирове;

села Нововодяне.

Добропільської громади:

селища Свягогорiвка;

села Вiкторiвка;

села Bipiвка;

села Копанi;

села Нововiкторiвка;

села Новоукраїнка;

села Степи.

За даними влади, у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.

«Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо!», – наголосив Філашкін.

Нагадаємо, в Херсонській області також розширено перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У ці зони заборонено в'їзд родин з дітьми.

До слова, на Дніпропетровщині волонтери евакуювали останнього мешканця прифронтової громади. Останній мешканець маленького села Попутне Синельниківського району Дніпропетровської області пішки пройшов 7 км до селища Межова.