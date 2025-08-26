США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди для припинення війни – Reuters

Переговори велися під час візиту Віткоффа до Москви, а також під час зустрічі на Алясці

США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди задля припинення війни – Reuters

Американські та російські посадовці кулуарно обговорювали кілька енергетичних угод у серпні. Вони мали б стати стимулом для Кремля зупинити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Москва втратила доступ до міжнародних інвестицій в енергетичний сектор, а також до укладень великих угод. За даними джерел агентства, посадовці обговорювали можливість повернення Exxon Mobil у проєкт «Сахалін-1». Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських СПГ-проєктів, таких як Arctic LNG 2, які перебувають під західними санкціями.

Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрічався з диктатором Володимиром Путіним і його представником Кирилом Дмитрієвим. Два джерела повідомили, що тема обговорювалася і в Білому домі з Дональдом Трампом.

Угоди обговорювалися й під час зустрічі на Алясці. «Білий дім дійсно хотів випустити заголовок після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду. Саме так Трамп відчуває, що домігся чогось», – розповів співрозмовник Reuters.

Водночас офіційні особи США заявили, що переговори з Росією та Україною тривають заради зупинки війни. «Це не відповідає національним інтересам - далі обговорювати ці питання публічно», – сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, удари українських безпілотників по десяти нафтопереробних заводах вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ. Це дорівнює приблизно 1,1 млн барелів на добу.

Атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на удари по газових і енергетичних об’єктах України. Аналітики вважають, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України.