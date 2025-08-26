Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди для припинення війни – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди для припинення війни – Reuters
Переговори велися під час візиту Віткоффа до Москви, а також під час зустрічі на Алясці
фото: Reuters

США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди задля припинення війни – Reuters

Американські та російські посадовці кулуарно обговорювали кілька енергетичних угод у серпні. Вони мали б стати стимулом для Кремля зупинити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Москва втратила доступ до міжнародних інвестицій в енергетичний сектор, а також до укладень великих угод. За даними джерел агентства, посадовці обговорювали можливість повернення Exxon Mobil у проєкт «Сахалін-1». Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських СПГ-проєктів, таких як Arctic LNG 2, які перебувають під західними санкціями.

Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрічався з диктатором Володимиром Путіним і його представником Кирилом Дмитрієвим. Два джерела повідомили, що тема обговорювалася і в Білому домі з Дональдом Трампом.

Угоди обговорювалися й під час зустрічі на Алясці. «Білий дім дійсно хотів випустити заголовок після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду. Саме так Трамп відчуває, що домігся чогось», – розповів співрозмовник Reuters.

Водночас офіційні особи США заявили, що переговори з Росією та Україною тривають заради зупинки війни. «Це не відповідає національним інтересам - далі обговорювати ці питання публічно», – сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, удари українських безпілотників по десяти нафтопереробних заводах вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ. Це дорівнює приблизно 1,1 млн барелів на добу.

Атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на удари по газових і енергетичних об’єктах України. Аналітики вважають, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України.

Читайте також:

Теги: переговори енергетика росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський: Ми багато говорили про Крим, зокрема по карті
«Крим – найбільша проблема». Зеленський розказав про свою розмову з Трампом
21 серпня, 10:15
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
21 серпня, 03:37
Цікаво, як довго президент Трамп зможе жонглювати забаганками Путіна і принципами союзників України?
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа Тема №1
19 серпня, 10:45
Головною темою саміту є врегулювання війни в Україні
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі
16 серпня, 01:15
Левітт: Особиста зустріч, а не телефонна розмова, дасть президентові найкраще уявлення про те, як покласти край цій війні
«Вправа з вислуховування»: Білий дім прокоментував майбутній саміт Трампа та Путіна
13 серпня, 04:46
Гарріс уникала новин протягом місяців після своєї президентської поразки
Камала Гарріс взяла перерву в політичній діяльності
1 серпня, 19:21
Пасажирський літак авіакомпанії Nordwind Airlines
Росія запустила пряме авіасполучення з КНДР
28 липня, 06:51
Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині
ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині
27 липня, 21:27
Рубіо: Усі знають, це не секрет, що Китай надає Росії стільки допомоги, скільки може собі дозволити
Держсекретар США заявив про приховану допомогу Пекіна Росії
27 липня, 16:19

Економіка

Оренда житла в Польщі: що потрібно знати про нові правила
Оренда житла в Польщі: що потрібно знати про нові правила
США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди для припинення війни – Reuters
США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди для припинення війни – Reuters
Китай відправляє до США ключового торговельного перемовника
Китай відправляє до США ключового торговельного перемовника
З Азії до Європи за 10 днів: Туреччина зводить залізницю в обхід Росії
З Азії до Європи за 10 днів: Туреччина зводить залізницю в обхід Росії
Уряд Британії готується до сценарію масової загибелі: деталі закупівель
Уряд Британії готується до сценарію масової загибелі: деталі закупівель
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
9336
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
8911
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4177
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3826
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua