«Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки: хакери пояснили мотиви

Зазначається, що важливо було завдати фінансового збитку, щоб російський режим витрачав десятки мільйонів доларів на відновлення систем

Метою хакерів було показати росіянам, що це «ціна війни», яку веде режим і яку підтримують громадяни РФ

28 липня російська авіакомпанія«Аерофлот» повідомила про серйозний збій у роботі своїх інформаційних систем, що призвело до скасування понад 40 рейсів. Відповідальність за атаку взяли на себе хакерські групи Silent Crow та «Кіберпартизани», заявивши про знищення внутрішньої IT-інфраструктури авіакомпанії. Юліана Шеметовець, офіційна представниця «Білоруських кіберпартизан», розповіла, чому хакери пішли на цей крок і чи задоволені вони результатом, передає «Главком».

За словами Шеметовець, метою було показати росіянам, що це «ціна війни», яку веде режим і яку підтримують громадяни РФ.

«Через них в Україні більше трьох років не можуть літати, це мала ціна того, що взагалі відчувають українці, через те, що росіяни вирішили їх вбивати та забрати землі», – наголосила Шеметовець.

Крім того, важливо було завдати фінансового збитку, щоб російський режим витрачав десятки мільйонів доларів на відновлення систем, а не на спонсорування війни. Це також є важливим повідомленням для всіх компаній, які співпрацюють з путінським режимом: «така ціна участі у війні, ваш вибір».

Шеметовець також закликала російських хакерів протистояти режиму, який «репресує та вбиває українців».

Раніше ми писали, що в одному з ключових російських аеропортів – «Шереметьєво» – стався колапс через хакерську атаку. Тисячі пасажирів застрягли в терміналах через скасування і перенесення рейсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Пасажири аерокомпанії «Аерофлот» постали перед труднощами: частину рейсів скасовано, частину – перенесено. За даними ЗМІ, збій нібито пов'язаний із масштабною хакерською атакою. Відповідну заяву зробили учасники з угруповань Silent Crow і «Кіберпартизани BY». Вони стверджують, що знищили IT-інфраструктуру авіакомпанії «Аерофлот».

Нагадаємо, нещодавно у трьох найбільших аеропортах Російської Федерації стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн.

Як повідомлялося, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією України, французькими правоохоронними органами та Європолом викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ.

До слова, американське агентство, відповідальне за обслуговування та розробку арсеналу ядерної зброї країни, зазнало атаки хакерів на програмне забезпечення для управління документами SharePoint компанії Microsoft Corp.