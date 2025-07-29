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«Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки: хакери пояснили мотиви

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки: хакери пояснили мотиви
Зазначається, що важливо було завдати фінансового збитку, щоб російський режим витрачав десятки мільйонів доларів на відновлення систем
фото з відкритих джерел

Метою хакерів було показати росіянам, що це «ціна війни», яку веде режим і яку підтримують громадяни РФ

28 липня російська авіакомпанія«Аерофлот» повідомила про серйозний збій у роботі своїх інформаційних систем, що призвело до скасування понад 40 рейсів. Відповідальність за атаку взяли на себе хакерські групи Silent Crow та «Кіберпартизани», заявивши про знищення внутрішньої IT-інфраструктури авіакомпанії. Юліана Шеметовець, офіційна представниця «Білоруських кіберпартизан», розповіла, чому хакери пішли на цей крок і чи задоволені вони результатом, передає «Главком».

За словами Шеметовець, метою було показати росіянам, що це «ціна війни», яку веде режим і яку підтримують громадяни РФ.

«Через них в Україні більше трьох років не можуть літати, це мала ціна того, що взагалі відчувають українці, через те, що росіяни вирішили їх вбивати та забрати землі», – наголосила Шеметовець.

Крім того, важливо було завдати фінансового збитку, щоб російський режим витрачав десятки мільйонів доларів на відновлення систем, а не на спонсорування війни. Це також є важливим повідомленням для всіх компаній, які співпрацюють з путінським режимом: «така ціна участі у війні, ваш вибір».

Шеметовець також закликала російських хакерів протистояти режиму, який «репресує та вбиває українців».

Раніше ми писали, що в одному з ключових російських аеропортів – «Шереметьєво» – стався колапс через хакерську атаку. Тисячі пасажирів застрягли в терміналах через скасування і перенесення рейсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Пасажири аерокомпанії «Аерофлот» постали перед труднощами: частину рейсів скасовано, частину – перенесено. За даними ЗМІ, збій нібито пов'язаний із масштабною хакерською атакою. Відповідну заяву зробили учасники з угруповань Silent Crow і «Кіберпартизани BY». Вони стверджують, що знищили IT-інфраструктуру авіакомпанії «Аерофлот».

Нагадаємо, нещодавно у трьох найбільших аеропортах Російської Федерації стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн.

Як повідомлялося, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією України, французькими правоохоронними органами та Європолом викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ.

До слова, американське агентство, відповідальне за обслуговування та розробку арсеналу ядерної зброї країни, зазнало атаки хакерів на програмне забезпечення для управління документами SharePoint компанії Microsoft Corp.

Теги: росія аеропорт хакер

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