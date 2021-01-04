Кличко розпочав новий рік із відпустки

Кличко розпочав новий рік із відпусткидокумент
Мер Києва знову пішов у відпустку
Мер Києва Віталій Кличко взяв триденну відпустку. Про це йдеться в розпорядженні №904 від 31 грудня 2020 року.
«Відбуваю у щорічну основну відпустку терміном 3 календарних дні з 4 по 6 січня 2021 року», - сказано в розпорядженні Кличка
На час відпустки Кличка виконання обов’язків голови Київської міської держадміністрації покладено на заступник голови КМДА Петра Пантелеєва.
Нагадаємо, Кличко брав відпустку на п'ять календарних днів – з 9 по 13 листопада.
Під час тієї відпустки мер Києва відпочивав у Єгипті «під парусом на воді».