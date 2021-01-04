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    Кличко розпочав новий рік із відпустки

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    Під час новорічного привітання мер Києва одягнув&nbsp;<span>захисну маску з бородою Санта-Клауса</span> - Кличко розпочав новий рік із відпустки
    Під час новорічного привітання мер Києва одягнув захисну маску з бородою Санта-Клауса
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер Києва знову пішов у відпустку

    Мер Києва Віталій Кличко взяв триденну відпустку. Про це йдеться в розпорядженні №904 від 31 грудня 2020 року.

    «Відбуваю у щорічну основну відпустку терміном 3 календарних дні з 4 по 6 січня 2021 року», - сказано в розпорядженні Кличка

    На час відпустки Кличка виконання обов’язків голови Київської міської держадміністрації покладено на заступник голови КМДА Петра Пантелеєва.

    Розпорядження про відпустку Віталія Кличка
    Розпорядження про відпустку Віталія Кличка

    Нагадаємо, Кличко брав відпустку на п'ять календарних днів – з 9 по 13 листопада. 

    Під час тієї відпустки мер Києва відпочивав у Єгипті «під парусом на воді».

    Теги: Віталій Кличко Київ мер КМДА відпустка
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