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Гендиректор Yasno розповів, коли боржникам вимикатимуть електроенергію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гендиректор Yasno розповів, коли боржникам вимикатимуть електроенергію
За словами Коваленка, компанія всіма можливими способами сповіщає споживачів про борг і про необхідність його сплати
фото з відкритих джерел

Відключення електроенергії розпочнуть з тих, хто має найбільшу заборгованість і найдовше не платить

Початок відключень електроенергії за борги планують на кінець січня. Про це завив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

«Перші відключення почнуться десь 29 січня», – зазначив він. 

За словами Коваленка, компанія всіма методами, починаючи з розсилки повідомлень і закінчуючи дзвінками, сповіщає споживачів про борг і про необхідність його сплати.

«Що стосується попередження як офіційного документа, то його розсилають за 10 днів до відключення, це перша стадія. У людини є час, а за п’ять днів ще мережі надсилають свій лист-попередження і у людини є ось цих 10 днів для того, щоб вийти із ситуації і заплатити борг», – розповів він.

Коваленко підкреслив, що відбувається рейтингування боржників від найвищого по сумі боргу, а другий критерій – це «глибина боргу», тобто тривалість періоду несплати за електроенергію.

Директор Yasno підтвердив, що відключення електроенергії розпочнуть з тих, хто має найбільшу заборгованість і найдовше не платить. Після попередження через 10 днів відбувається відключення, якщо борг не сплачено.

Однак боржники, які не мають змоги сплати, можуть звернутись для укладання договору-розстрочки, який передбачає встановлення графіку погашення боргу для конкретної людини.

Якщо ж світло вимкнуть, то для відновлення електропостачання потрібно сплатити борг, а також розрахуватись за підключення. В такому випадку протягом п’яти днів буде підключено абонента до постачання.

Як повідомлялося, «Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії, особливо в ранкові години. Компанія впродовж усього дня намагається збалансувати роботу енергосистеми.

Нагадаємо, Росія не зможе спричинити колапс в енергосистемі України, навіть попри спроби обстрілів у холодну погоду.

До слова, хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів (минулої зими – «Главком») та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.

Теги: електроенергія українці борг

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