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Захід збирається конфіскувати російські активи: Москва панічно відреагувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захід збирається конфіскувати російські активи: Москва панічно відреагувала
Речниця МЗС Росії Захарова: «Будуть вжиті заходи у відповідь, і будуть вжиті такі заходи, що вони будуть помічені, болючими»
фото:росЗМІ

Росія пригрозила Заходу «болючими» заходами

Росія обіцяє вжити «болючих» заходів у відповідь, у разі конфіскації російських активів країнами Заходу. Про це заявила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова.

«Будуть вжиті заходи у відповідь, і будуть вжиті такі заходи, що вони будуть помічені, відчуті, вони будуть болючими для тих, хто розв'язує черговий виток торгово-економічної та фінансової війни», – посипала погрозами Захарова.

Коментуючи інформацію, про те, що США підтримують конфіскацію російських активів на суму понад $300 млрд, вона зазначила, що «в принциповому ставленні Вашингтона до таких речей немає нічого нового».

За словами представниці МЗС Росії, США намагаються переконати країни ЄС «першими вчинити неправомірні дії» щодо конфіскації російських активів, щоб Євросоюз «взяв на себе всі неминучі негативні економічні, правові та моральні наслідки такого кроку».

«Виведення наших суверенних резервів загрожує катастрофічними наслідками для фінансової та інвестиційної сфер у тих державах, які, всупереч застереженням розсудливих експертів, підуть на такий крок. Російська сторона не зацікавлена в такому розвитку ситуації, але готова до будь-яких варіантів, у тому числі тих, що передбачають адекватну відповідь на будь-які недружні дії», – переконує пропагандистка. 

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з «Великої сімки» (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених активів РФ.

Як повідомлялося, країни Заходу, ймовірно, вже в 2024 році розпочнуть процес конфіскації російських активів на користь України. Для цього вони мають створити єдині правила. 

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Теги: росія гроші США

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