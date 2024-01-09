Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність

У чеських школах скоротилася загальна кількість українських учнів

У 2023 році в школах Чехії поменшало школярів з України. Однак ті, що залишилися, мають кращі показники відвідуваності на відміну від їхніх місцевих учнів. Втім, українські діти стикаються з проблемами при вивченні чеської мови. Про це із посиланням на дані міністерства освіти Чехії, пише Radio Prague International.

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За наявною інформацією, наразі в школах Чехії вчиться менше дітей з України, ніж їх було в 2022 році. Спеціалісти кажуть, що причиною цьому є повернення частини родин на батьківщину або ж міграція в інші європейські країни.

При цьому наші діти краще та системніше ходять до школи – ті, які залишилися. Однак мають певні труднощі з вивченням чеської мови. «Ті діти, які залишилися в Чехії, відрізняються більш високими показниками відвідуваності уроків, але стикаються з проблемами в процесі вивчення чеської мови», – йдеться в матеріалі.

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За результатами дослідження, 97% українських біженців віком від 6 до 15 років відвідують базові чеські школи. Всього до кінця вересня 2023 року до чеських дитячих садків та базових шкіл ходило 48 тис. дітей з числа українських біженців. Дані зібрані агентством PAQ Research. Соціологи опитали близько 800 українських сімей.

Загалом це на 2000 менше, ніж роком раніше. «Кількість українців з року в рік збільшується лише у чеських навчальних закладах середнього рівня освіти, насамперед там, де не передбачається складання іспитів на атестат зрілості. Наразі їх близько п'яти тисяч осіб, що становить близько 1% учнів у навчальних закладах середнього рівня», – повідомила прессекретар Міністерства освіти Тереза ​​Фойтова.

До слова, У Чехії з 1 січня 2024 року набули чинності поправки до закону Lex Ukrajina, серед яких збільшення виплат на житло для вразливих осіб. При цьому термін безплатного проживання зменшиться до 90 днів для всіх біженців.

Так, якщо житло зареєстровано, то на одну людину виплата складатиме 6 тис. крон (10 тис грн), а якщо не зареєстровано – 4,8 тис крон (приблизно 8 тис. грн). Обов’язкова умова отримання коштів – наявність підписаного документа про право користування квартирою з власником, тобто офіційного договору оренди.

Також змінилася установа, яка надає безплатне житло – такі послуги надаватиме виключно KACPU в Остраві. Саме помешкання можу надати в інших краях, але розподілення відбуватиметься саме в Остраві, тож заяву треба подавати туди. Крім цього, біженці більше не зможуть обирати тип житла та регіон, де хочуть проживати.