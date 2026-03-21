В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 21 березня 2026

У Карпатах невеликий мокрий сніг

У суботу, 21 березня, в Україні без опадів та малохмарно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, лише у західних областях вночі, у південних вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на півдні країни 1-6° тепла; вдень в Україні 8-13° тепла. В Карпатах невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

Нагадаємо, 18 березня, столиця опинилася в епіцентрі вологого атмосферного фронту. Згідно з даними Global Weather Map, дощова хмара зосередилася саме над Києвом, оминаючи прилеглі регіони.