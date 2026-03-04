Синоптикиня Діденко розповіла про різке похолодання: коли очікувати

Березнева погода часто буває контрастною і після періодів потепління можливі різкі зниження температури

В Україні з 9 березня у більшості областей очікується відчутне похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

Синоптикиня розповіла, що винятком можуть стати лише західні регіони, де температура залишатиметься дещо вищою.

«Я знаю, що вам це не сподобається, але з 9-го березня у більшості областей України (окрім західних областей) очікується відчутне похолодання», – написала вона.

Як повідомлялось, цього тижня, з 2 по 8 березня, в Україні триватиме перехідний період від зими до весни. Очікується нестабільна температурна амплітуда: холодні ночі з невеликими морозами на початку тижня зміняться поступовим потеплінням ближче до вихідних. У більшості регіонів опади будуть помірними.

Нагадаємо, середньомісячна температура лютого в Києві була нижчою за кліматичну норму. Водночас початок весни став рекордно теплим для регіону – у Чорнобильській зоні зафіксували історичний температурний максимум для 1 березня.

За даними спостережень, середньомісячна температура повітря лютого у Києві склала -5,3°С, що нижче кліматичної норми на 3℃. Найхолодніше було 10 лютого, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -20,2°С. Найтепліше було 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до 6,°С. Опадів на проспекті Науки випало 36 мм або 92 % місячної норми.