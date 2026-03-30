Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський та Вселенський патріарх обговорюють єдину дату Великодня

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Християни всього світу можуть почати святкувати Великдень в один день
фото з відкритих джерел

Папа Римський Франциск спільно з Вселенським патріархом Варфоломієм продовжують активне обговорення про запровадження спільної Пасхалії для всіх християн світу. Якщо домовленостей досягнуть, християни західного і східного обрядів відзначатимуть воскресіння Ісуса Христа разом, інформує «Главком».

Керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви отець Ігор Яців повідомив, що під час святкування 1700-річчя Першого Вселенського собору у Нікеї торік Папа Римський та Патріарх Константинопольський говорили про спільну дату Пасхалії для християн західного і східного обряду.

«Наша церква, дбаючи про збереження єдності в Україні, реалізовуючи календарну реформу, зробила це разом із Православною церквою України. УГКЦ в Україні з 1 вересня 2023 року перейшла на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Це означає, що такі свята, як, наприклад, – Різдво, Богоявлення, Успіння Богородиці, інші свята, які з року в рік припадають на конкретні дати, ми відзначаємо в один день разом із світом. Щодо Великодня, то Пасхалія залишилася як була», – зазначив отець Ігор.

«На жаль, поки цього ще не відбулося, але маємо гарні сигнали про те, що цей діалог з ініціативи Папи і Патріарха ініційовано», – додав отець Ігор.

Водночас, за його словами, усі структури греко-католицької церкви поза межами України живуть за західним способом обчислення Пасхалії.

Що чекає на вірян у 2026 році

Попри активний діалог, календарна реформа ще не впроваджена на постійній основі. У 2026 році дати знову розійдуться:

  • Західний обряд (католики): 5 квітня.
  • Східний обряд (православні): 12 квітня.

Як визначається дата Великодня

Дату Великодня церква обраховує заздалегідь, залежно від того, яким календарем користується для літочислення – григоріанським (римо-католики) чи юліанським (православні та греко-католики). Окрім сонячного календаря, враховують також місячний. Щоб обчислити день Великодня, потрібні дати весняного рівнодення, першої повні після рівнодення та першої неділі після повні.

«Главком» писав, що церемонія сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього, яка запланована на Велику суботу, 11 квітня 2026 року, відбудеться в умовах суворих обмежень. Через бойові дії та високий ризик ракетних атак ізраїльська поліція та служби безпеки ухвалили рішення про проведення заходу у фактично закритому форматі.

Головною причиною проведення масового заходу є відсутність у стародавньому Храмі належних укриттів, здатних захистити велику кількість людей у разі повітряної тривоги. Крім того, вузькі вулички Старого міста створюють складнощі для оперативної евакуації та доступу екстрених служб.

Нагадаємо, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

Хоча темпи інфляції дещо сповільнилися порівняно з попередніми роками, загальна вартість кошика продовжує повзти вгору. Якщо у 2025 році накрити святковий стіл можна було за 1663 грн, то у 2026-му ця сума зросла на 14,4 %, досягнувши позначки 1903 грн. 

Теги: православна церква Вселенський патріарх Варфоломій Папа Римский Великдень 2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua