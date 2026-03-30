Папа Римський та Вселенський патріарх обговорюють єдину дату Великодня

Християни всього світу можуть почати святкувати Великдень в один день

Папа та Вселенський патріарх на шляху до спільного Великодня

Папа Римський Франциск спільно з Вселенським патріархом Варфоломієм продовжують активне обговорення про запровадження спільної Пасхалії для всіх християн світу. Якщо домовленостей досягнуть, християни західного і східного обрядів відзначатимуть воскресіння Ісуса Христа разом, інформує «Главком».

Керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви отець Ігор Яців повідомив, що під час святкування 1700-річчя Першого Вселенського собору у Нікеї торік Папа Римський та Патріарх Константинопольський говорили про спільну дату Пасхалії для християн західного і східного обряду.

«Наша церква, дбаючи про збереження єдності в Україні, реалізовуючи календарну реформу, зробила це разом із Православною церквою України. УГКЦ в Україні з 1 вересня 2023 року перейшла на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Це означає, що такі свята, як, наприклад, – Різдво, Богоявлення, Успіння Богородиці, інші свята, які з року в рік припадають на конкретні дати, ми відзначаємо в один день разом із світом. Щодо Великодня, то Пасхалія залишилася як була», – зазначив отець Ігор.

За його словами, питання спільної дати Великодня обговорювали ще торік під час святкування 1700-річчя Першого Вселенського собору у Нікеї.

«На жаль, поки цього ще не відбулося, але маємо гарні сигнали про те, що цей діалог з ініціативи Папи і Патріарха ініційовано», – додав отець Ігор.

Водночас, за його словами, усі структури греко-католицької церкви поза межами України живуть за західним способом обчислення Пасхалії.

Що чекає на вірян у 2026 році

Попри активний діалог, календарна реформа ще не впроваджена на постійній основі. У 2026 році дати знову розійдуться:

Західний обряд (католики): 5 квітня.

Східний обряд (православні): 12 квітня.

Як визначається дата Великодня

Дату Великодня церква обраховує заздалегідь, залежно від того, яким календарем користується для літочислення – григоріанським (римо-католики) чи юліанським (православні та греко-католики). Окрім сонячного календаря, враховують також місячний. Щоб обчислити день Великодня, потрібні дати весняного рівнодення, першої повні після рівнодення та першої неділі після повні.

«Главком» писав, що церемонія сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього, яка запланована на Велику суботу, 11 квітня 2026 року, відбудеться в умовах суворих обмежень. Через бойові дії та високий ризик ракетних атак ізраїльська поліція та служби безпеки ухвалили рішення про проведення заходу у фактично закритому форматі.

Головною причиною проведення масового заходу є відсутність у стародавньому Храмі належних укриттів, здатних захистити велику кількість людей у разі повітряної тривоги. Крім того, вузькі вулички Старого міста створюють складнощі для оперативної евакуації та доступу екстрених служб.

Нагадаємо, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

Хоча темпи інфляції дещо сповільнилися порівняно з попередніми роками, загальна вартість кошика продовжує повзти вгору. Якщо у 2025 році накрити святковий стіл можна було за 1663 грн, то у 2026-му ця сума зросла на 14,4 %, досягнувши позначки 1903 грн.