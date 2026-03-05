До +14° на півдні і Закарпатті: прогноз погоди на 5 березня 2026

Найпрохолодніше буде на північному сході країни – там синоптики прогнозують 1-6° тепла

У четвер, 5 березня, в Україні прогнозується хмарна погода, без опадів. У деяких областях повітря прогріється до 14°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні погоду зумовлюватиме поле підвищеного тиску, тому опадів не очікується, лише на сході, вдень і на північному сході прогнозуємо невеликий сніг та дощ.

Вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями ожеледиця.

До України поширюватиметься прохолодне повітря з північного заходу. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до слабкого мінуса, а вдень очікується 4-9° тепла. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до 14°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. По області вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

До слова, в Україні з 9 березня у більшості областей очікується відчутне похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що винятком можуть стати лише західні регіони, де температура залишатиметься дещо вищою.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.