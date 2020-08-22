У МОЗ оновили список країн «зеленої» і «червоної» зон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу

До списку країн «зеленої» зони входять 128 країни

Міністерство здоров’я України 22 серпня оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон з урахуванням кількості активних випадків Covid-19 на 100 тис. населення.

Так, список складається із держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

До списку країн «зеленої» зони входять 128 країни, зокрема: Росія, Нідерланди, Франція, Швейцарія, Велика Британія, Італія, Грузія та Єгипет.

У «червоному» списку залишається 65 країн, зокрема: США, Індія, Ізраїль, Іспанія, Румунія та Вірменія.

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

Коронавірус в Україні

Всього 102971

Одужали 51735

Хворіють 48992

Померли 2244

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.