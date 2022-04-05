Кремль не відмовиться від широкомасштабного наступу на Україну – Столтенберг

Столтенберг «Те, що ми зараз бачимо – це жорстокість у масштабах війни, яких ми не бачили в Європі з часів Другої світової».

Столтенберг: «Найближчими тижнями чекаємо подальшого російського поштовху на сході та півдні України»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Москва не відмовиться від свого широкомасштабного наступу на Україну. Однак найближчими тижнями РФ спробує зосередити сили на повному захопленні Донбасу. Про це повідомляє Sky News.

«Те, що ми зараз бачимо, - це жорстокість у масштабах війни, яких ми не бачили в Європі з часів Другої світової. І це надзвичайно серйозно. Це жахливо і, звісно, завдає страждань українському народові. Але це також небезпечно для всіх нас», – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО бачить характер війни Путіна, його неповагу до верховенства закону, міжнародні правила, а також його неповага до основних прав людини.

«Тепер ми бачимо значне переміщення російських військ з Києва для перегрупування, переозброєння та постачання та перемикання їхнього фокусу на схід.Найближчими тижнями чекаємо подальшого російського поштовху на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим», – заявив Столтенберг.

Раніше генсек НАТО також висловив занепокоєння можливими посиленнями нападів, особливо на півдні та сході: там, за його словами, РФ зосереджує найбільше сил.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг шокований терором росіян: такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями. За даними РНБО Росія прагне затягнути війну.

Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники планують завершити війну в нашій країні до 9 травня. Але, як зазначають у РНБО, це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін має на меті святкувати свою перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні.

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