ЄС готує «рішення століття» стосовно Росії

Брюсселю саме зараз належить зробити вибір між співпрацею чи конфронтацією з РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в ході засідання Європарламенту анонсував прийняття «рішення століття» щодо Росії. Про це повідомляє ТАСС.

Боррель підкреслив, що Брюссель знаходиться на «історичному перехресті» у стосунках з Москвою і йому належить зробити вибір між співпрацею і конфронтацією.

«Вибір, який ми зробимо, визначить міжнародну динаміку сил в цьому столітті. Чи буде ЄС просуватися до більш кооперативної або більш поляризованої моделі у відносинах з Росією, чи буде грунтуватися на відкритих або закритих суспільствах», – заявив він, додавши, що доленосне рішення буде обговорюватися на зустрічі глав МЗС країн ЄС 22 лютого, а також на березневому саміті ЄС.

При цьому дипломат висловив думку, що Брюсселю слід уникати довгострокової конфронтації з Москвою і забезпечувати підтримку російського громадянського суспільства.

Раніше Боррель допустив введення нових санкцій проти Росії. Він вказав, що може скористатися своїм правом і виступити з ініціативою, яка передбачає введення нових обмежень.

5 лютого Боррель зазначив, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

У російському МЗС здивувалися словами дипломата та зауважили, що оцінка підсумків візиту в Москву, дана Боррелем, контрастує з його ж словами, сказаними в Росії.