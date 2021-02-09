  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЄС готує «рішення століття» стосовно Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жозеп Боррель анонсував&nbsp;&laquo;доленосне рішення&raquo; у відносинах з Москвою&nbsp; - ЄС готує «рішення століття» стосовно Росії
    Жозеп Боррель анонсував «доленосне рішення» у відносинах з Москвою 

    Брюсселю саме зараз належить зробити вибір між співпрацею чи конфронтацією з РФ

    Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в ході засідання Європарламенту анонсував прийняття «рішення століття» щодо Росії. Про це повідомляє ТАСС.

    Боррель підкреслив, що Брюссель знаходиться на «історичному перехресті» у стосунках з Москвою і йому належить зробити вибір між співпрацею і конфронтацією.

    «Вибір, який ми зробимо, визначить міжнародну динаміку сил в цьому столітті. Чи буде ЄС просуватися до більш кооперативної або більш поляризованої моделі у відносинах з Росією, чи буде грунтуватися на відкритих або закритих суспільствах», – заявив він, додавши, що доленосне рішення буде обговорюватися на зустрічі глав МЗС країн ЄС 22 лютого, а також на березневому саміті ЄС.

    При цьому дипломат висловив думку, що Брюсселю слід уникати довгострокової конфронтації з Москвою і забезпечувати підтримку російського громадянського суспільства.

    Раніше Боррель допустив введення нових санкцій проти Росії. Він вказав, що може скористатися своїм правом і виступити з ініціативою, яка передбачає введення нових обмежень.

    5 лютого Боррель зазначив, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

    У російському МЗС здивувалися словами дипломата та зауважили, що оцінка підсумків візиту в Москву, дана Боррелем, контрастує з його ж словами, сказаними в Росії.

    Теги: МЗС ЄС Росія санкції Брюссель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies