Російська вакцина для кроликів? Заява Зеленського викликала істерику у Москві

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Президента України звинуватили в русофобстві та байдужості до населення

Істерикою та слинобризканням почався робочий тиждень у Кремлі, коли там з перших президентських уст України почули, що «українці – не кролики», щоб на них ставити ескперименти російською «антиковідною» вакциною «Спутник V».

Тобто, 8 лютого президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», конкретно заявив, що Україна не буде купувати російську недовакцину,

Першою реагувати на Зеленського заповзялася представник МЗС Росії Марія Захарова, та з цього приводу негайно видала пост на своїй сторінці у Фейсбук.

Захарова привела саме той уривок з виступу Зеленського, де він заявляв про непідтверджену ефективність російського препарату: «громадяни України – не кролики», і експериментувати на них уряд не має права.

«На кроликах експериментують менше», – написала «знавець» пухнастих вуханів Захарова.

«Критикою російської вакцини президент України Володимир Зеленський намагається виправдати свою бездіяльність в плані організації вакцинації населення», – а це вже реакція члена Ради Федерації Сергія Цекова. Його коментар публікують російські ЗМІ.

«Брехня стає дуже важливою рисою нинішнього президента України, русофобія наростає», – сказав сенатор.

За його словами, українська влада вважає поганим все, що робить Росія, в тому числі в медичній сфері. Цеков наголошує, що весь світ визнав ефективність російської вакцини.

До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.