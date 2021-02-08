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    Політика

    Російська вакцина для кроликів? Заява Зеленського викликала істерику у Москві

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    На цьому фото немає жодного українця - Російська вакцина для кроликів? Заява Зеленського викликала істерику у Москві
    На цьому фото немає жодного українця

    Президента України звинуватили в русофобстві та байдужості до населення

    Істерикою та слинобризканням почався робочий тиждень у Кремлі, коли там з перших президентських уст України почули, що «українці – не кролики», щоб на них ставити ескперименти російською «антиковідною» вакциною «Спутник V».

    Тобто, 8 лютого президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», конкретно заявив, що Україна не буде купувати російську недовакцину

    Першою реагувати на Зеленського заповзялася представник МЗС Росії Марія Захарова, та з цього приводу негайно видала пост на своїй сторінці у Фейсбук.  

    Захарова привела саме той уривок з виступу Зеленського, де він заявляв про непідтверджену ефективність російського препарату: «громадяни України – не кролики», і експериментувати на них уряд не має права.

    «На кроликах експериментують менше», – написала «знавець» пухнастих вуханів Захарова.

    «Критикою російської вакцини президент України Володимир Зеленський намагається виправдати свою бездіяльність в плані організації вакцинації населення», – а це вже реакція члена Ради Федерації Сергія Цекова. Його коментар публікують російські ЗМІ.

    «Брехня стає дуже важливою рисою нинішнього президента України, русофобія наростає», – сказав сенатор.

    За його словами, українська влада вважає поганим все, що робить Росія, в тому числі в медичній сфері. Цеков наголошує, що весь світ визнав ефективність російської вакцини.

    До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

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    Теги: МЗС Росія ЗМІ українці Володимир Зеленський Україна президент вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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