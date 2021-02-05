ЄС констатував, що відносини з РФ опустилися до найнижчого за багато років рівня

У Євросоюзі «дуже сильно стурбовані внутрішньою ситуацією в Росії»

Відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

Про це в інтерв'ю РБК заявив Верховний представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він назвав ситуацію «не дуже гарною», але відзначив необхідність співпраці в деяких сферах.

«Але спочатку ми повинні досягти кращого взаєморозуміння. Ми дуже сильно стурбовані внутрішньою ситуацією в Росії, включаючи політичні свободи, верховенство закону і права людини", - сказав він.

Боррель зазначив, що у Росії є зобов'язання відповідно до Європейської конвенції про права людини Ради Європи.

«І висловлювати думку з цих питань і чинити тиск, щоб ці зобов'язання були виконані, не є втручанням», – заявив він.

Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.

До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Зазначимо, у Росії раптово помер медик, який лікував Навального після отруєння. Йому було 55 років.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.