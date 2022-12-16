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Головне за ніч: макрофінансова допомога Європи та резолюція ООН щодо Криму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: макрофінансова допомога Європи та резолюція ООН щодо Криму
Сума буде передана Україні вроздріб та кредитами
фото з відкритих джерел

Сума буде передана Європейським союзом Україні протягом 2023 року

«Главком» зібрав головні новини ночі 16 грудня. Європейський Союз офіційно схвалив виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги. Також Генасамблея ООН ухвалила важливу резолюцію щодо України.

Вибух в окупованій Кадіївці

Головне за ніч: макрофінансова допомога Європи та резолюція ООН щодо Криму фото 1

У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області ввечері, 15 грудня, пролунав гучний вибух, після чого почалася пожежа. Про це повідомляють соціальні мережі.

За попередніми даними, вибух та пожежа викликані детонацією на складі боєприпасів російських військових. Що спричинило вибух, а також які снаряди перебували на складі, не повідомляється.

Пентагон оголосив про розширення навчання українських військових

Головне за ніч: макрофінансова допомога Європи та резолюція ООН щодо Криму фото 2

США оголосили про розширення навчання українських військових у Європі, «щоб включити спільні маневри та загальновійськові бойові дії». Про це сказав речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

«Відпрацювання загальновійськових маневрів – це логічний наступний крок у наших зусиллях з навчання, які почалися у 2014 році для нарощування потенціалу Збройних Сил України», – сказав він.

За словами Райдера, у рамках програми навчання проходитимуть близько 500 українців на місяць, починаючи із січня. Навчання проводитиметься у Німеччині.

«У міру нашого просування вперед ми залишатимемося гнучкими і адаптованими залежно від наших українських партнерів і ситуації в Україні, яка змінюється», – сказав Райдер.

За його словами, США проводили такі навчання українських військових до повномасштабного російського вторгнення, починаючи з 2014 року.

«Коли Росія вторглася, ми відкликали наших інструкторів з України, і тепер це продовження навчання, яке ми проводили раніше», – сказав Райдер.

Європейський Союз схвалив виділення Україні €18 млрд

Головне за ніч: макрофінансова допомога Європи та резолюція ООН щодо Криму фото 3

Європейський союз узгодив виділення Україні €18 млрд макрофіну у 2023 році. Таку заяву зробив під час пресконференції глава Європейської ради Шарль Мішель.

Сума буде передана Європейським союзом Україні протягом 2023 року, подібно до того, як було виділено кошти у 2022 році – вроздріб та кредитами за пільговими умовами виплати.

«Ми схвалили програму допомоги Україні на суму €18 млрд. ЄС дотримується свого слова», – заявив Мішель.

Генасамблея ООН ухвалила важливу резолюцію щодо України

Головне за ніч: макрофінансова допомога Європи та резолюція ООН щодо Криму фото 4

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України, яка засуджує російські репресії та порушення прав людини в окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком».

Цікаво, що резолюцію підтримали 82 країни, 80 утрималися та 13 висловилися проти. Резолюція «вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

У тексті резолюції також міститься заклик до Росії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покінчити з усіма порушеннями та зловживаннями щодо жителів Криму.

Відведення озброєнь від ЗАЕС

Головне за ніч: макрофінансова допомога Європи та резолюція ООН щодо Криму фото 5

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зателефонує президентові Росії Володимиру Путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано.

Макрон зазначив, що у переговорах із Росією є головна тема – припинення ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури.

«Ми продовжуємо роботу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, ми практично досягли угоди щодо відведення важких та легких озброєнь від ЗАЕС. У той момент, коли ця угода буде готова, на цей момент я зателефоную Путіну, щоб постаратися фіналізувати цю угоду», – Заявив Макрон.

Макрон також додав, що антиросійські санкції є ефективним способом впливу на Росію.

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Теги: США Пентагон Європейський союз енергетика Запорізька АЕС Еммануель Макрон путін війна

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