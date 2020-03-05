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    ЄС офіційно зняв заборону на імпорт курятини з України

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    23 січня ЄС&nbsp;призупинив весь імпорт&nbsp;м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу на Вінниччині - ЄС офіційно зняв заборону на імпорт курятини з України
    23 січня ЄС призупинив весь імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу на Вінниччині

    Євросоюз не тільки зняв заборону, але і вперше застосував до України режим зонування, в контексті спалаху курячого грипу

    Єврокомісія прийняла рішення про скасування заборони на імпорт і транзит української курятини по території Євросоюзу.

    Про це 4 березня повідомив у Facebook представник України при ЄС Микола Точицький з посиланням на відповідний документ.

    Точицький зазначив, що Євросоюз не тільки зняв заборону, але і вперше застосував до України режим зонування, в контексті спалаху курячого грипу. Також чиновник зазначив, що в Україні планується ввести механізм раннього попередження в аграрному секторі.

    Даний механізм повинен сприяти своєчасному попередженню і належної боротьби із захворюваннями тварин і рослин і запобігання їх можливого негативного впливу на торговельні відносини між Україною і ЄС.

    Нагадаємо, що 14 лютого торговий представник України в ЄС Тарас Качка повідомив, що Євросоюз зняв заборону на ввезення української курятини, однак офіційне рішення було опубліковано тільки зараз.

    23 січня стало відомо, що ЄС призупинив весь імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу на Вінниччині.

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