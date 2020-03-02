У Євросоюзі заявили про кризу на ринку меду через збільшення імпорту з Китаю і України — DW



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Торговий представник України Тарас Качка закиди Copa-Cogeca назвав «чутками і наклепами»

Європейські виробники меду говорять, що китайський мед не відповідає стандартам ЄС, а Україну підозрюють через великі обсяги виробництва меду

У Євросоюзі одне з найбільших об'єднань виробників агропродукції Copa-Cogeca в лютому заявило про кризу на ринку меду. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що причиною кризи назвали «неприйнятну конкуренцію», яку європейському меду складає зростання імпорту «продуктів, які продаються як мед за вкрай низькими цінами з третіх країн, передусім Китаю та України».

Основну увагу організація приділяє Китаю, зазначаючи, зокрема, що визначення меду в законодавстві КНР не відповідає нормам у ЄС. «Експерти оцінюють, що загальний обсяг китайського імпорту «меду» складається з 70% цукрового сиропу та 30% меду», — йдеться у заяві організації.

Щодо українського меду зазначається про зростання імпорту та про падіння цін на нього до 1,69 євро/кг у 2019-му.

«Ці обсяги та ціни дають підстави для підозри, що в Україні використовують цукровий сироп, який неможливо виявити», — зазначають у Copa-Cogeca.

Для виходу з «кризи» в Copa-Cogeca запропонували понад 15 кроків, яких компанія очікує від ЄС. Серед них детальне маркування походження меду, підтримка бджолярів у Євросоюзі та просування «європейського меду».

У Єврокомісії дуже обережно прокоментували заяви Copa-Cogeca, заявивши, що відкриті обговорити пропозиції організації. Єврокомісія щорічно виділяє на підтримку бджільництва 40 млн євро та запропонувала збільшити цю цифру до 60 млн євро.

Торговий представник України Тарас Качка закиди Copa-Cogeca назвав «чутками і наклепами».

«Кожен кілограм українського меду, який потрапляє до ЄС, відповідає вимогам ЄС», — зазначив він.

Бруно з Copa-Cogeca заявив, що підозри щодо України засновуються лише на аналізі цифр. Можливості робити лабораторні тести його організація не має.

За даними Євростату, у 2011 році ЄС купив в Україні 5 тис. т меду, 2015-го — 20 тис. т, а у 2017 році - 47 тис. т. «Таке зростання не можна пояснити лише початком дії зони вільної торгівлі, адже квота на безмитний експорт українського меду спершу складала 5 тис. т, а цього року зросла до 6 тис. т. Після вичерпання квоти, мито складає 17,3%», — повідомляє DW.

Віце-президент Спілки пасічників України Андрій Бажин погоджується, що український експорт зростав останніми роками «шаленими темпами», проте вказує, що, лише за офіційними даними, Україна вже давно виробляла близько 70 тис. т меду на рік. За словами Бажина, в Україні майже 400 тис. пасічників.

Він пояснює, що раніше мед переважно споживали всередині країни, проте після падіння економіки у 2014−15 роках українці стали споживати менше меду.

За даними Держслужби статистики України протягом останнього десятиліття виробництво меду коливалося від 60 до майже 75 тис. т щороку.