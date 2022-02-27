Посольство США рекомендувало американцям терміново покинути Росію

Держдепартамент США рекомендував американським громадянам не подорожувати до Росії

Посольство США рекомендувало американцям розглянути можливість від'їзду з Росії. Таку рекомендацію дало американське посольство у РФ на своєму сайті.

Зазначається, що громадянам США слід розглянути можливість негайного від'їзду з Росії за поки що доступними комерційними рейсами.

Як відзначили в дипмісії США, все більше авіакомпаній скасовують рейси до Росії та з Росії, а багато країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

У посольстві також нагадали, що Держдепартамент США рекомендував американським громадянам не подорожувати до Росії.

Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.