ЄС готує масштабний проєкт відродження військової промисловості – Politico

Politico: ЄС планує «великі інвестиції» в оборону, щоб стримати Росію

ЄС має намір запустити масштабний проєкт із нарощування інвестицій у ВПК та збільшення обсягів військового виробництва, націлений на підтримку України та стримування Росії на тлі прагнення США звести до мінімуму свою роль у забезпеченні європейської безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Politico з посиланням на проєкт Білої книги з оборони, що опинився в його розпорядженні, зазначає, що документ був підготовлений єврокомісаром з оборони Андрюсом Кубілюсом та шефом європейської дипломатії Каєю Каллас і має бути представлений лідерам ЄС наступного тижня. «Відродження європейської оборони потребує масштабних інвестицій упродовж тривалого періоду часу», – йдеться у його тексті. При цьому там також підкреслюється «екзистенційна загроза» Європі, яка походить від Росії.

Зокрема, ключові елементи нової оборонної політики ЄС передбачають стимулювання виробництва озброєнь країнами спільноти та «близькими за духом компаніями з третіх країн», а також спільні закупівлі зброї та спрощення фінансування оборонних проєктів.

Так, у документі зазначається, що відновлення європейського ВПК передбачає, що ЄС має «розглянути можливість» закупівель у пріоритетному порядку виробленої всередині спільноти оборонної продукції. Також пропонується організувати «спільні закупівлі» озброєнь країнами спільноти, щоб боротися із фрагментацією ринку в Європі, при цьому Єврокомісія відігравала б роль «центрального закупівельного органу».

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 4 березня, представила оборонний пакет ЄС з метою збільшення витрат на оборону. У своєму виступі щодо плану оборони Європи, фон дер Ляєн наголосила, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

До слова, міністри оборони Фінляндії та України під час зустрічі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва між оборонними адміністраціями країн.