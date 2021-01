ЄС схвалив ковід-вакцину Moderna

Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу Moderna для використання на території ЄС. Рішення ухвалили 6 січня.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

«Це друга вакцина, яка схвалена EMA», - йдеться в документі.

The European Medicines Agency has given a positive evaluation of the Moderna vaccine.



The vaccine is both safe and effective.



Next step: we will grant a marketing authorisation in the EU https://t.co/weFerQPI4j