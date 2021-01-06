ЄС схвалив ковід-вакцину Moderna

Вакцину американської компанії Moderna рекомендується використовувати для осіб старше 18 років

Вакцинація в країнах ЄС йде шаленими темпами

Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу Moderna для використання на території ЄС. Рішення ухвалили 6 січня.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

«Це друга вакцина, яка схвалена EMA», - йдеться в документі.

The European Medicines Agency has given a positive evaluation of the Moderna vaccine.



The vaccine is both safe and effective.



Next step: we will grant a marketing authorisation in the EU https://t.co/weFerQPI4j — European Commission (@EU_Commission) January 6, 2021





«Наразі ми працюємо на повну потужність, щоб затвердити її та зробити доступною в Європейському Союзі», - написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами голови Єврокомісії це хороші новини, які допоможуть надати більше вакцин від Covid-19 європейцям.

Наголошується, що вакцину американської компанії Moderna рекомендується використовувати для осіб старше 18 років.

Комітет агентства вивчив дані про якість, безпеку та ефективність цього препарату і рекомендував Єврокомісії видати формальне умовний дозвіл на її використання.

Нагадаємо, ранішев Євросоюзі затвердили для використання вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація цим препаратом.

А в Україні тим часом назріває скандал через вакцинацію. 6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві.

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.

Міністерство охорони здоров'я України не розглядає питання можливої закупівлі російської вакцини від коронавірусу, але веде переговори щодо препарату зі США.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках. Кампанія буде проводитись у п’ять етапів.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

У світі вже понад 30 країн почали Covid-вакцинацію ─ ВООЗ.

До слова, у світі станом на 6 січня коронавірус виявили вже майже 87 млн людей.

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