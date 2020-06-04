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    Економіка та фінанси

    З початку сезону експорт українського зерна збільшився на 16%

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    З України експортували 54,41 млн тонн - З початку сезону експорт українського зерна збільшився на 16%
    З України експортували 54,41 млн тонн

    Експорт зернових з України досяг 54,41 млн тонн

    З початку 2019/20 маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 3 червня 2020 року експорт зернових з України досяг 54,41 млн тонн. Про це свідчать дані «Інформаційно-аналітичного порталу АПК України».

    Експорт зернових в цьому сезоні на 7,55 млн тонн або 16,1% перевищує результат за аналогічний період минулого маркетингового року (46,85 млн тонн).

    На звітну дату в розрізі культур з України також експортовано:

    • пшениці - 20,17 млн тонн (більше на 5,1 млн тонн або 34% аналогічного періоду 2018/19 МР);
    • ячменю - 4,86 млн т (+1,34 млн тонн, 38%);
    • кукурудзи - 28,68 млн тонн (+1,16 млн тонн, 4%);
    • жита - 8,2 тис. тонн (-80 тис. тонн, 91%).

    Нагадаємо, від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн.

    Радник міністра МВС Михайло Апостол повідомив про результати аудиту Держрезерву: «Майже 2700 вагонів зерна, яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві,  з’їли миші. Сума збитків більше 800 млн грн».

     

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