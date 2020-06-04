З початку сезону експорт українського зерна збільшився на 16%



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З України експортували 54,41 млн тонн

Експорт зернових з України досяг 54,41 млн тонн

З початку 2019/20 маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 3 червня 2020 року експорт зернових з України досяг 54,41 млн тонн. Про це свідчать дані «Інформаційно-аналітичного порталу АПК України».

Експорт зернових в цьому сезоні на 7,55 млн тонн або 16,1% перевищує результат за аналогічний період минулого маркетингового року (46,85 млн тонн).

На звітну дату в розрізі культур з України також експортовано:

пшениці - 20,17 млн тонн (більше на 5,1 млн тонн або 34% аналогічного періоду 2018/19 МР);

ячменю - 4,86 млн т (+1,34 млн тонн, 38%);

кукурудзи - 28,68 млн тонн (+1,16 млн тонн, 4%);

жита - 8,2 тис. тонн (-80 тис. тонн, 91%).

Нагадаємо, від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн.

Радник міністра МВС Михайло Апостол повідомив про результати аудиту Держрезерву: «Майже 2700 вагонів зерна, яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві, з’їли миші. Сума збитків більше 800 млн грн».