ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: фейсбук сторінка Valdis Dombrovskis﻿

Валдіс Домбровскіс: мобілізація внутрішніх доходів є ключовою умовою для макрофінансової підтримки

Євросоюз офіційно підтвердив: проведення податкової реформи та підвищення внутрішніх бюджетних надходжень є обов'язковою умовою для отримання Україною чергових траншів макрофінансової допомоги в рамках кредитної програми на €90 млрд. Про це єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань 5 травня в Брюсселі, повідомляє «Главком».  

Переговори на просунутій стадії, але деталі закриті

Домбровскіс підтвердив: Євросоюз та Україна перебувають на «дуже просунутій стадії» переговорів щодо умов, які лежать в основі програми макрофінансової допомоги. Конкретні механізми та параметри майбутніх змін поки що залишаються предметом обговорення між сторонами, і єврокомісар відмовився розкривати деталі.

«Ми наразі все ще перебуваємо на просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов нашої програми макрофінансової допомоги. Мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною цих переговорів, як і податкова реформа. Однак конкретні механізми та елементи все ще перебувають у стадії обговорення», – заявив Домбровскіс.  

Що стоїть за вимогою реформ

Йдеться передусім про зміни до спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу. За даними Bloomberg, ЄС розглядає прив'язку частини виплат до запровадження ПДВ для підприємців, чий річний дохід перевищує 4 млн грн, — тобто перехід з пільгової ставки близько 5% від доходу на стандартний ПДВ у 20%. Ці умови можуть стосуватися 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку Київ розраховує отримати вже цього року.

Міжнародні партнери наполягають: чинна спрощена система виснажує військовий бюджет, спотворює конкуренцію та підживлює тіньову економіку. Окрему увагу приділяють і бюджетній стійкості — здатності України самостійно фінансувати зростаючі оборонні потреби без повної залежності від зовнішніх кредиторів.

Водночас ухвалення відповідних законів у Верховній Раді поки що зайшло в глухий кут: парламент вже відхилив кілька пов'язаних законопроєктів. Навіть якщо Україні вдасться відтермінувати частину вимог, повна адаптація податкової системи до норм ЄС є обов'язковою в рамках переговорів про вступ.

Нагадаємо, Верховна Рада наприкінці квітня таки ухвалила частину податкових законопроєктів на виконання програми Ukraine Facility та вимог МВФ — зокрема, про продовження військового збору на три роки після завершення воєнного стану та про оподаткування цифрових платформ. Проте запровадження ПДВ для ФОПів та оподаткування міжнародних посилок депутати не підтримали.

До слова, раніше Мінфін опублікував деталі законопроєкту про зміни для ФОПів, посилок та цифрових платформ. Нові правила у разі ухвалення мали б запрацювати з 1 січня 2027 року.

