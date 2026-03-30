Кабмін схвалив зміни в оподаткуванні міжнародних посилок та доходів із цифрових платформ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кабмін схвалив зміни в оподаткуванні міжнародних посилок та доходів із цифрових платформ
Законопроєкти мають на меті зробити економіку прозорішою, забезпечити рівну конкуренцію та фінансувати важливі потреби держави після війни
Якщо парламент ухвалить закони, вони запрацюють з 1 січня 2027 року

Кабінет міністрів схвалив і подав до Верховної Ради три окремі законопроєкти про податкові зміни. Йдеться про врегулювання оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору після завершення воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

«Питання оподаткування цифрових платформ і міжнародних посилок ми опрацьовували у тісному діалозі з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами. Проведено десятки консультацій, за результатами яких враховано низку конструктивних пропозицій. Сьогодні маємо консолідовану позицію щодо необхідності впровадження прозорих і передбачуваних правил. Такі зміни є частиною виконання Україною своїх зобов’язань у межах євроінтеграційного курсу», – каже він.

Зміни до Податкового кодексу та законодавства про банки щодо цифрових платформ передбачають запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через онлайн-платформи. Пропонується запровадити простий і зрозумілий механізм оподаткування для фізичних осіб, які отримують такі доходи за ставкою ПДФО 5% (замість 18%, яка діє зараз).

«При цьому податковим агентом буде сама платформа, що значно спрощує адміністрування для громадян. Важливо, що разові, некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро. Це відповідає практикам, які застосовуються в ЄС», – пояснив очільник Мінфіну.

За словами міністра, такий підхід одночасно зменшує податкове навантаження для самозайнятих осіб, стимулює добровільне декларування доходів і сприяє детінізації. Зміни у разі ухвалення почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Пропонується також застосування ПДВ для міжнародних відправлень – незалежно від вартості – за моделлю, яка вже діє в країнах ЄС.

«Наразі імпорт товарів у посилках до 150 євро не оподатковується ПДВ, що створює нерівні конкурентні умови: українські виробники та ритейл працюють з податковим навантаженням, тоді як іноземні продавці фактично отримують цінову перевагу. ПДВ нараховуватиметься автоматично і включатиметься у вартість товару ще на етапі покупки на електронній платформі», – каже Марченко.

Раніше Міністерство фінансів представило проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу та законодавства про банки. Документ передбачає запровадження міжнародного обміну даними про доходи з цифрових платформ, а також нові правила оподаткування електронної торгівлі.

Закон спрямований на приєднання України до міжнародної системи обміну податковими даними, зокрема щодо доходів, отриманих через цифрові платформи, а також на гармонізацію податкового законодавства з нормами ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку.

Кабмін схвалив зміни в оподаткуванні міжнародних посилок та доходів із цифрових платформ
Кабмін схвалив зміни в оподаткуванні міжнародних посилок та доходів із цифрових платформ
Курс валют 30 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 30 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вікові надбавки до пенсій у 2026 році: хто отримає доплату та чому гроші можуть не прийти
Вікові надбавки до пенсій у 2026 році: хто отримає доплату та чому гроші можуть не прийти
Ціни на пальне 30 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 30 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Перевірка земельної ділянки перед купівлею: повний гід, індикатори шахрайства та пастки 2026 року
Перевірка земельної ділянки перед купівлею: повний гід, індикатори шахрайства та пастки 2026 року
Ціни на пальне 29 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 29 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

