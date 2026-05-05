Міжнародний день акушерки: скільки заробляють фахівці в Україні

Реформа фінансування медицини підняла зарплати середнього персоналу на 9 тис. грн за рік

Щороку 5 травня світ відзначає Міжнародний день акушерки. В Україні в умовах повномасштабної війни фахівці цієї професії щороку супроводжують близько 190 тис. пологів. «Главком» зібрав актуальні дані про зарплати та надбавки акушерок у 2026 році.

Базова зарплата та динаміка зростання

За даними порталів з працевлаштування, мінімальна зарплата акушерки у 2026 році становить 25 тис. грн брутто, або близько 19 250 грн на руки після сплати ПДФО та військового збору. Середній показник по ринку – близько 19 500 грн, що корелює з державним мінімумом.

Зростання виплат називають найвідчутнішим за останні роки: порівняно з 2025 роком зарплата середнього медперсоналу збільшилась на 8 855 грн. Фінансовою основою стала реформа тарифів НСЗУ за принципом «гроші ходять за пацієнтом», що дозволило залучити додаткові кошти навіть до районних лікарень.

Надбавки та спеціалізація

Реальний дохід акушерки може суттєво перевищувати мінімально гарантований рівень. На розмір виплат впливають:

робота в зоні бойових дій – мінімальний поріг для середнього медперсоналу там становить 30 000 грн;

спеціалізація: операційні сестри та фахівці з анестезіології заробляють 28 000–35 000 грн;

нічні чергування в реанімації або відділеннях інтенсивної терапії дають надбавку 50% і підвищують дохід до 30 000 грн і більше;

стаж понад 10 років додає до 30% за вислугу.

Регіональний розріз

Лідером за рівнем зарплат залишається Київ – середня виплата акушерці становить близько 24 500 грн, Львів – 21 500 грн. У Харкові та Запоріжжі показники коливаються в межах 16 000–16 500 грн.

Державні та приватні заклади

Державні комунальні некомерційні підприємства (КНП) пропонують стабільний оклад 25 000 грн брутто з надбавками 20–50% у складних відділеннях. Приватні клініки платять на 20–50% більше: базово 25 000–30 000 грн, а з бонусами за кількість пацієнтів – до 35 000–45 000 грн.



Нагадаємо, у 2026 році в Україні змінилися правила соціальних виплат для багатьох категорій бюджетників. Зокрема, педагогічні працівники отримали підвищення на 30% з 1 січня, ще 20% очікується з 1 вересня 2026 року.

До слова, з початку 2026 року українці від 40 років можуть отримати державну виплату на профілактичний медогляд через застосунок «Дія». Програма охоплює три напрями: серцево-судинні захворювання, онкологічний скринінг та діабет.