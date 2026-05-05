Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить

Вікторія Літвінова
Україна уважно стежить за кожним рухом ворога й готова до будь-якого розвитку подій
Україна готова продовжити режим тиші, якщо рф відповість взаємністю – однак наступний крок залишається за Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. 

Що написав Буданов

На думку керівника Офісу Президента, запровадження Україною режиму тиші свідчить про справжнє прагнення миру – не заради якихось дат чи нав'язування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки.

«Якщо припинення вогню, яке оголосив Президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру», – написав він.

За словами Буданова, Зеленський цим кроком довів усьому світу свою відданість миру. Тепер черга за рф.

«Наступний крок – за рф. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій», – наголосив він. 

Що передувало заяві

4 травня Міністерство оборони рф в односторонньому порядку оголосило про перемир'я на 8–9 травня – у зв'язку зі святкуванням так званого «дня перемоги». Водночас Москва пригрозила масованим ракетним ударом по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати парад. Про жодне офіційне звернення до України щодо умов припинення вогню при цьому не йшлося.

У відповідь президент Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня – раніше, ніж пропонувала рф, і без прив'язки до дати параду.

«Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни», – заявив президент.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що керівник Центру протидії дезінформації пояснив, чому рф оголосила перемир'я на 9 травня – на думку експертів, Путін переймається за безпеку параду через побоювання українських дронів над Красною площею.

