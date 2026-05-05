Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії

Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони та народними депутатами щодо залучення іноземців і осіб без громадянства до військової служби за контрактом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу Президента України

Що обговорили на нараді 

Учасники розглянули умови служби іноземців, які вже захищають Україну, а також перспективи продовження рекрутингу. Залучення іноземців здійснюється з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та законодавства України.

Буданов зазначив, що нині рекрутинг, оцінка придатності та підготовка контрактників з інших країн розподілені між різними структурами, що ускладнює контроль, узгодження потреб і забезпечення військових.

«Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса додав, що підготовку та забезпечення іноземних контрактників частково можуть взяти на себе конкретні підрозділи ЗСУ або Національної гвардії, зацікавлені не лише у поповненні особового складу, а й у підготовці за власною методикою. Окремо учасники обговорили залучення перекладачів для ефективної комунікації. 

Що планують зробити 

За підсумками наради сторони домовилися до кінця травня:

  • опрацювати створення відповідного структурного підрозділу в Міністерстві оборони;
  • представити програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства;
  • розробити пропозиції для законодавчого врегулювання проблемних питань.

Новий підрозділ має супроводжувати іноземних військовослужбовців протягом усього періоду служби.

Нагадаємо, у вересні 2024 року уряд підтримав створення Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для ЗСУ. Раніше «Главком» також повідомляв, що Міноборони розпочало рекрутинг до ЗСУ – за новою моделлю кожен охочий міг обрати підрозділ і служити на конкретній посаді.

