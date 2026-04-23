Європейський кредит: Президент розповів, куди підуть кошти

Лариса Голуб
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський повідомив, куди будуть направлені кошти від Європейського Союзу

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що перший транш із розблокованого пакету допомоги від Євросоюзу обсягом €90 млрд надійде вже наприкінці весни. Головними напрямками фінансування стануть оборона та внутрішній оборонно-промисловий комплекс, інформує «Главком».

«Безумовно, ми працювали для позитивного результату, щоб були розблоковані €90 млрд і це важливо для нас. І дуже важливо, щоб 20-й санкційний пакет також був розблокований і щоб ми працювали над наступними санкціями, тиснули по російській енергетиці, по тіньовому флоту Росії», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також озвучив пріоритети, куди саме будуть направлені кошти від Європейського Союзу.

«Перший транш, на який ми розраховуємо, будемо наближати його якомога швидше, щоб до кінця травня-початку червня отримали гроші. Це посилення нашої армії і посилення виробництва вітчизняного виробництва зброї», – зазначив український президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі фактично вже відбувається виконання домовленостей з ЄС щодо розблокування кредиту для України обсягом €90 млрд на два роки, а також підготовки нового санкційного пакета проти РФ. 

Зеленський наголосив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Європейським Союзом навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу «Дружба». Водночас він зазначив, що Київ розраховує на відповідні кроки з боку ЄС, і підкреслив важливість оперативного запуску європейського пакета підтримки.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва. 

