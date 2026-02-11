Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент схвалив надання Україні кредиту на €90 млрд

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Європарламент схвалив надання Україні кредиту на €90 млрд
Єврокомісія зможе здійснити перший платіж за кредитом на початку другого кварталу 2026 року
фото з відкритих джерел

Європейський Парламент переважною більшістю голосів підтримав надання Україні масштабного кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років

Сьогодні, 11 лютого 2026 року, Європейський Парламент підтримав надання Україні кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Європарламенту.

За це рішення проголосували 458 депутатів, 140 виступили проти. Це фінансування покликане покрити близько двох третин фінансових потреб України на наступні два роки.

Як передбачається, кошти будуть спрямовані на підтримку економіки та зміцнення обороноздатності країни.

Згідно з ухваленим механізмом, пакет розділений на два ключові напрямки:

  • €60 млрд – на зміцнення оборонних спроможностей та закупівлю військової техніки. Пріоритет надаватиметься продукції українського ОПК, а також виробникам з ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі. 
  • €30 млрд – макрофінансова допомога для підтримки державного бюджету, яка буде виплачуватися через програму Ukraine Facility.

Для того, щоб рішення остаточно вступило в дію, Європейська рада також має офіційно ухвалити пакет законодавчих актів про виділення кредиту. Очікується, що перший платіж виплатять вже на початку другого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, посли ЄС погодили деталі позики у €90 млрд для України. У межах запропонованої схеми Євросоюз надаватиме фінансування Україні двома способами: €30 млрд буде виділено як макроекономічну підтримку України – через механізм макрофінансової допомоги або за допомогою Фонду підтримки України (Ukraine Facility). Ще €60 млрд буде спрямовано на інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України та на закупівлю Києвом озброєнь.

Читайте також:

Теги: гроші Європарламент Україна гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війну так чи інакше відчувають усі
Росіяни увімкнули режим тотальної війни, бо не мають часу
16 сiчня, 10:10
У Кремлі заяву про «енергетичне перемир'я» не підтверджують, але і не спростовують
Путін та енергетичне перемир’я. Чого чекати Україні?
30 сiчня, 10:55
Похорони загиблого на війні проти України у Татарстані
Регіони Росії Кремлю: «скільки ще наші чоловіки будуть гинути на чужій війні»?
12 сiчня, 13:30
Євросоюз увів у дію систему IRIS2 для військових і урядів
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
28 сiчня, 10:35
З 1 січня в Україні стартувала державна програма підтримки батьків, які працюють, «єЯсла»
Програма «єЯсла»: як батькам отримати гроші на догляд за дитиною
14 сiчня, 19:26
Європейські країни обговорюють безпековий альянс без США за участі України
Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію
19 сiчня, 16:07
Копенгаген надасть Україні ще 20 млн євро на енергетику
Данія додатково виділить 20 млн євро на підтримку енергетики України
21 сiчня, 15:22
У 2025 році держбюджет отримав близько 17 млрд грн податків від грального бізнесу
Як в Україні змінився азартний ринок під час війни? Відповідь «ПлейСіті»
28 сiчня, 16:43
У новій пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну
Через європейське екомито CBAM Україна може втратити до $5 млрд експорту – ЗМІ
9 лютого, 10:47

Політика

Польща поки не планує приєднуватися до Ради Миру Трампа – Туск
Польща поки не планує приєднуватися до Ради Миру Трампа – Туск
НАТО розпочало військову місію в Арктиці: подробиці
НАТО розпочало військову місію в Арктиці: подробиці
Європарламент схвалив надання Україні кредиту на €90 млрд
Європарламент схвалив надання Україні кредиту на €90 млрд
Рада Європи зняла імунітет з колишнього генсека Ягланда задля розслідування зв’язків з Епштейном
Рада Європи зняла імунітет з колишнього генсека Ягланда задля розслідування зв’язків з Епштейном
Ексдиректор ЦРУ розповів, яким має бути новий підхід до НАТО
Ексдиректор ЦРУ розповів, яким має бути новий підхід до НАТО
Прем'єр-міністр Канади не поїде до Мюнхена на безпекову конференцію: у чому причина
Прем'єр-міністр Канади не поїде до Мюнхена на безпекову конференцію: у чому причина

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua