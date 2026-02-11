Європарламент схвалив надання Україні кредиту на €90 млрд

Єврокомісія зможе здійснити перший платіж за кредитом на початку другого кварталу 2026 року

Європейський Парламент переважною більшістю голосів підтримав надання Україні масштабного кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років

Сьогодні, 11 лютого 2026 року, Європейський Парламент підтримав надання Україні кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Європарламенту.

За це рішення проголосували 458 депутатів, 140 виступили проти. Це фінансування покликане покрити близько двох третин фінансових потреб України на наступні два роки.

Як передбачається, кошти будуть спрямовані на підтримку економіки та зміцнення обороноздатності країни.

Згідно з ухваленим механізмом, пакет розділений на два ключові напрямки:

€60 млрд – на зміцнення оборонних спроможностей та закупівлю військової техніки. Пріоритет надаватиметься продукції українського ОПК, а також виробникам з ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі.

€30 млрд – макрофінансова допомога для підтримки державного бюджету, яка буде виплачуватися через програму Ukraine Facility.

Для того, щоб рішення остаточно вступило в дію, Європейська рада також має офіційно ухвалити пакет законодавчих актів про виділення кредиту. Очікується, що перший платіж виплатять вже на початку другого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, посли ЄС погодили деталі позики у €90 млрд для України. У межах запропонованої схеми Євросоюз надаватиме фінансування Україні двома способами: €30 млрд буде виділено як макроекономічну підтримку України – через механізм макрофінансової допомоги або за допомогою Фонду підтримки України (Ukraine Facility). Ще €60 млрд буде спрямовано на інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України та на закупівлю Києвом озброєнь.