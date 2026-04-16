Стало відомо, коли ЄС погодить кредит для України та 20-й санкційний пакет проти РФ

Ростислав Вонс
Глава дипломатії ЄС: «Росія хоче більше війни, тому наша відповідь – більше допомоги Україні»
фото: AP

За словами Каллас, засідання Ради ЄС із закордонних справ пройде наступного тижня

Наступного тижня Рада ЄС із закордонних справ розгляне питання про розблокування кредиту для України у 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Каю Каллас.

«З боку ЄС настав час розблокувати кредит на 90 млрд євро та просуватися вперед із 20-м пакетом санкцій. Рада з закордонних справ розгляне це наступного тижня», – каже вона.

Очільниця дипломатії Євросоюзу прокоментувала черговий масований обстріл України. Вона наголосила, що оскільки армія РФ застрягла на полі бою, Москва продовжує вдаватися до терору проти невинних.

«Росія хоче більше війни, тому наша відповідь – більше допомоги Україні, більше тиску на Росію та повна відповідальність за воєнні злочини», – зазначила Каллас.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на 90 млрд євро буде спрямовано на закупівлю дронів українського виробництва.

Нагадаємо, Словаччина готова заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас Братислава не проти кредиту Україні на 90 млрд євро.

До слова, переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.

