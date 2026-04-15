Транш від МВФ: Мінфін розкрив суму та графік виплат

Перший перегляд програми МВФ запланований на червень 2026 року

Міністерство фінансів України визначило ключові етапи співпраці з Міжнародним валютним фондом на 2026 рік. Перший перегляд програми розширеного фінансування заплановано вже на червень, за результатами якого бюджет може отримати черговий транш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Повідомляється, що під час весняних зборів Міжнародного валютного фнду та Світового банку у Вашингтоні команда Мінфіну обговорила прогрес програми, яка розрахована на 2026-2029 роки із загальним обсягом $8,1 млрд.

«Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає $686 млн. Українська сторона підтвердила відданість реалізації реформ у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, задля забезпечення макрофінансової стабільності держави в умовах війни», – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що виконання зобов'язань у рамках програми є ключовою умовою для подальшого отримання фінансової підтримки.

Нагадаємо, Верховна Рада почала виконувати податкові задачі Міжнародного валютного фонду.

«Главком» писав, що держави-члени Північноатлантичного альянсу планують надати Україні рекордну військову підтримку протягом 2026 року. Сума допомоги має сягнути $60 млрд, що стане потужним доповненням до фінансових інструментів Євросоюзу. Повідомляється, що ці кошти мають виділятися союзниками та не повинні включати кредитні кошти, які Україна отримує від Європейського Союзу.

Також повідомлялось, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про підтримку України. Берлін суттєво посилює спроможності Збройних Сил України як у захисті неба, так і у завданні ударів углиб території Росії. Новий пакет допомоги включає сотні зенітних ракет, додаткові системи IRIS-T та масштабне фінансування виробництва далекобійних безпілотників.