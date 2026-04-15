Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Транш від МВФ: Мінфін розкрив суму та графік виплат

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна може отримати $686 млн
фото: НБУ

Міністерство фінансів України визначило ключові етапи співпраці з Міжнародним валютним фондом на 2026 рік. Перший перегляд програми розширеного фінансування заплановано вже на червень, за результатами якого бюджет може отримати черговий транш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Повідомляється, що під час весняних зборів Міжнародного валютного фнду та Світового банку у Вашингтоні команда Мінфіну обговорила прогрес програми, яка розрахована на 2026-2029 роки із загальним обсягом $8,1 млрд.

«Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає $686 млн. Українська сторона підтвердила відданість реалізації реформ у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, задля забезпечення макрофінансової стабільності держави в умовах війни», – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що виконання зобов'язань у рамках програми є ключовою умовою для подальшого отримання фінансової підтримки.

Нагадаємо, Верховна Рада почала виконувати податкові задачі Міжнародного валютного фонду.

«Главком» писав, що держави-члени Північноатлантичного альянсу планують надати Україні рекордну військову підтримку протягом 2026 року. Сума допомоги має сягнути $60 млрд, що стане потужним доповненням до фінансових інструментів Євросоюзу. Повідомляється, що ці кошти мають виділятися союзниками та не повинні включати кредитні кошти, які Україна отримує від Європейського Союзу.

Також повідомлялось, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про підтримку України. Берлін суттєво посилює спроможності Збройних Сил України як у захисті неба, так і у завданні ударів углиб території Росії. Новий пакет допомоги включає сотні зенітних ракет, додаткові системи IRIS-T та масштабне фінансування виробництва далекобійних безпілотників.

Читайте також:

Теги: МВФ гроші Україна кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони-перехоплювачі стали ключем до знищення тисяч БпЛА
Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських безпілотників
8 квiтня, 20:24
Рада зробила крок до європейських цін на електроенергію
Рада ухвалила закон про об’єднання енергоринків України та ЄС: що зміниться
7 квiтня, 17:24
Лібанова розповіла про нові вимоги української економіки
Кого потребує ринок праці. Експертка назвала найбільш затребувані професії
7 квiтня, 10:39
Бюджетна допомога від Токіо вже перевищила $10,7 млрд
Україна отримала від Японії майже $1,3 млрд: що відомо
1 квiтня, 14:00
У Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах обстріли пошкодили інфраструктуру та житло
Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: двоє постраждали
31 березня, 09:20
Зеленський відповів на заяву держсекретаря США
Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні
28 березня, 17:38
Господарства почали активно розпродавати цибулю зі сховищ
Цибуля в Україні дешевшає всупереч усім прогнозам: яка ціна нині
25 березня, 14:11
Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн
Кабмін збільшив розмір компенсацій за пошкоджене майно
19 березня, 17:39
Леонардо Ді Капріо не стримав емоцій під час церемонії
Оскар-2026. Леонардо Ді Капріо відзначився кумедним жестом і став героєм мемів (відео)
16 березня, 17:55

Економіка

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Сьогодні, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Сьогодні, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua