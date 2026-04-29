ПДВ для ФОПів. Міністр фінансів повідомив невтішні новини

Ростислав Вонс
За словами Марченка, Україна не може відмовитися від впровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців
За словами міністра, чи буде відтерміновано запровадження ПДВ для ФОПів у 2027 році, стане відомо після завершення переговорів з МВФ

Міжнародний валютний фонд може відкласти вимогу про запровадження Україною податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців з великими оборотами. Однак рано чи пізно його все одно доведеться запровадити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони.

За словами міністра, чи буде відтерміноване впровадження ПДВ для ФОП у 2027 році, стане відомо лише після закінчення перемовин з МВФ наприкінці травня – на початку червня. «Те, що під час весняних зборів я та прем'єр-міністр мали переговори з цього питання – це факт. Ми надавали аргументи і переконливо доводили нашим партнерам, що це рішення не на часі і ми вважаємо за необхідне його відтермінувати», – зазначив він.

За словами міністра, МВФ з розумінням поставився до прохання України. «Є відчуття, що це питання може бути переглянуте в позитивний бік відповідно до наших потреб і буде відтерміноване», – каже він.

Водночас урядовець наголосив, що запровадження Україною податку на додану вартість для ФОПів є обовʼязковим. «Питання ПДВ зафіксоване у директиві Євросоюзу і є у Національній стратегії доходів, яке розробило Міністерство фінансів», – каже очільник Мінфіну.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що Міжнародний валютний фонд погодився виключити пункт про запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців із переліку вимог до України.

До слова, на 11 297 нових фізичних осіб-підприємців більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч.

Читайте також

За словами Тимошенко, цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям мільйонів небайдужих
Запровадження ПДВ для ФОПів скасовується. Тимошенко оголосила про перемогу
20 квiтня, 11:15
Лідирує за приростом підприємців Київ, а також Львівська та Дніпропетровська області
В Україні росте кількість нових ФОПів: де найбільший приріст
20 квiтня, 10:04
ПДВ для ФОПів. Свириденко повідомила рішення МВФ
ПДВ для ФОПів. Свириденко повідомила рішення МВФ
19 квiтня, 22:53
Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер заявив, що наразі держборг України продовжує зростати
Коли Україна перестане залежати від кредитів? Прогноз МВФ до 2030 року
19 квiтня, 16:31
Україна може отримати $686 млн
Транш від МВФ: Мінфін розкрив суму та графік виплат
15 квiтня, 18:52
Весняні збори триватимуть з 13 по 18 квітня
Українська делегація вирушила до США: ключові теми обговорення
13 квiтня, 16:29
Світ чекає уповільнення зростання через війну на Близькому Сході
Глава МВФ попередила про глобальні економічні наслідки війни в Ірані
7 квiтня, 02:56
Всього за 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки»
На зарплаті у Милованова. Хто з урядовців отримує мільйони у приватному виші
6 квiтня, 15:06
Глава уряду заявила про «готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями»
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради
6 квiтня, 10:57

Уряд виділив 2 млрд грн на компенсації за зруйноване обстрілами житло
ПДВ для ФОПів. Міністр фінансів повідомив невтішні новини
Що буде з цінами на світло? Уряд ухвалив рішення
Курс валют 29 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 29 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
День охорони праці: скільки платять фахівцям з безпеки
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
