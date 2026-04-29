ПДВ для ФОПів. Міністр фінансів повідомив невтішні новини

За словами Марченка, Україна не може відмовитися від впровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців

За словами міністра, чи буде відтерміновано запровадження ПДВ для ФОПів у 2027 році, стане відомо після завершення переговорів з МВФ

Міжнародний валютний фонд може відкласти вимогу про запровадження Україною податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців з великими оборотами. Однак рано чи пізно його все одно доведеться запровадити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони.

За словами міністра, чи буде відтерміноване впровадження ПДВ для ФОП у 2027 році, стане відомо лише після закінчення перемовин з МВФ наприкінці травня – на початку червня. «Те, що під час весняних зборів я та прем'єр-міністр мали переговори з цього питання – це факт. Ми надавали аргументи і переконливо доводили нашим партнерам, що це рішення не на часі і ми вважаємо за необхідне його відтермінувати», – зазначив він.

За словами міністра, МВФ з розумінням поставився до прохання України. «Є відчуття, що це питання може бути переглянуте в позитивний бік відповідно до наших потреб і буде відтерміноване», – каже він.

Водночас урядовець наголосив, що запровадження Україною податку на додану вартість для ФОПів є обовʼязковим. «Питання ПДВ зафіксоване у директиві Євросоюзу і є у Національній стратегії доходів, яке розробило Міністерство фінансів», – каже очільник Мінфіну.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що Міжнародний валютний фонд погодився виключити пункт про запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців із переліку вимог до України.

До слова, на 11 297 нових фізичних осіб-підприємців більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч.