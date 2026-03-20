Податки для ФОПів, посилок і OLX: Мінфін оприлюднив деталі законопроєкту

Україна має ухвалити пакет податкових заходів вже до кінця березня 2026 року

Міністерство фінансів України представило проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу та законодавства про банки. Документ передбачає запровадження міжнародного обміну даними про доходи з цифрових платформ, а також нові правила оподаткування електронної торгівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт.

Документ спрямований на приєднання України до міжнародної системи обміну податковими даними, зокрема щодо доходів, отриманих через цифрові платформи, а також на гармонізацію податкового законодавства з нормами ЄС та ОЕСР.

Серед ключових цілей:

запровадження автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ;

врегулювання оподаткування електронної торгівлі;

забезпечення рівності платників податків в оподаткуванні податком на додану вартість;

удосконалення окремих норм в частині військового збору.

ПДВ для ФОП

Відповідно до проєкту, фізособи-підприємці на спрощеній системі з річним доходом від 4 млн грн із 1 січня 2027 року мають стати платниками ПДВ. Для них передбачають квартальний звітний період, а також пом’якшені санкції: за перші п’ять порушень протягом року – символічний штраф у розмірі 1 грн. Йдеться, зокрема, про прострочення реєстрації податкових накладних або помилки в їх нарахуванні та сплаті. Також платникам ПДВ планують дозволити складати зведені податкові накладні при продажу товарів чи послуг неплатникам ПДВ – не пізніше останнього дня місяця.

Військовий збір

Документ передбачає продовження дії військового збору на період воєнного стану та до завершення реформи ЗСУ. Очікується, що норми щодо міжнародного обміну інформацією та нових правил оподаткування почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Окрім того для фізичних осіб – підприємців (ФОП) – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи Мінфін хоче встановити його на рівні 10% від однієї мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 850 грн), а платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) – 1% від доходу.

Автоматичне оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ

Мінфін ініціює зниження ставки податку на доходи, отримані через цифрові платформи, з 18% до 5%. Водночас, якщо річний дохід не перевищує еквівалент €2000, оподаткування не застосовуватиметься. Окремий банківський рахунок відкривати не потрібно – дозволяється користуватися вже наявними особистими рахунками.

Оподаткування посилок

Якщо сумарна вартість товарів не перевищує €150, їх оподатковуватимуть за спрощеною схемою. Посилки до €45 для особистого чи сімейного використання взагалі не будуть обкладатися ПДВ. Податок буде нараховувати та сплачувати відправник через електронну платформу, а компанія-нерезидент, яка здійснює продаж, повинна вести облік таких операцій.

Україна має ухвалити пакет податкових заходів вже до кінця березня 2026 року, відповідно до вимог МВФ.

Нагадаємо, Верховна рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт 14025. За законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи віддали свої голоси «за» 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

Зауважимо, Міжнародний валютний фонд вимагав запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. МВФ наголосило, що для схвалення нової програми потрібно було лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.