Податки для ФОПів, посилок і OLX: Мінфін оприлюднив деталі законопроєкту

Наталія Порощук
Україна має ухвалити пакет податкових заходів вже до кінця березня 2026 року

Міністерство фінансів України представило проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу та законодавства про банки. Документ передбачає запровадження міжнародного обміну даними про доходи з цифрових платформ, а також нові правила оподаткування електронної торгівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт.

Документ спрямований на приєднання України до міжнародної системи обміну податковими даними, зокрема щодо доходів, отриманих через цифрові платформи, а також на гармонізацію податкового законодавства з нормами ЄС та ОЕСР.

Серед ключових цілей:

  • запровадження автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ;
  • врегулювання оподаткування електронної торгівлі;
  • забезпечення рівності платників податків в оподаткуванні податком на додану вартість;
  • удосконалення окремих норм в частині військового збору.

ПДВ для ФОП

Відповідно до проєкту, фізособи-підприємці на спрощеній системі з річним доходом від 4 млн грн із 1 січня 2027 року мають стати платниками ПДВ. Для них передбачають квартальний звітний період, а також пом’якшені санкції: за перші п’ять порушень протягом року – символічний штраф у розмірі 1 грн. Йдеться, зокрема, про прострочення реєстрації податкових накладних або помилки в їх нарахуванні та сплаті. Також платникам ПДВ планують дозволити складати зведені податкові накладні при продажу товарів чи послуг неплатникам ПДВ – не пізніше останнього дня місяця.

Військовий збір

Документ передбачає продовження дії військового збору на період воєнного стану та до завершення реформи ЗСУ. Очікується, що норми щодо міжнародного обміну інформацією та нових правил оподаткування почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Окрім того для фізичних осіб – підприємців (ФОП) – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи Мінфін хоче встановити його на рівні 10% від однієї мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 850 грн), а платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) – 1% від доходу.

Автоматичне оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ

Мінфін ініціює зниження ставки податку на доходи, отримані через цифрові платформи, з 18% до 5%. Водночас, якщо річний дохід не перевищує еквівалент €2000, оподаткування не застосовуватиметься. Окремий банківський рахунок відкривати не потрібно – дозволяється користуватися вже наявними особистими рахунками.

Оподаткування посилок

Якщо сумарна вартість товарів не перевищує €150, їх оподатковуватимуть за спрощеною схемою. Посилки до €45 для особистого чи сімейного використання взагалі не будуть обкладатися ПДВ. Податок буде нараховувати та сплачувати відправник через електронну платформу, а компанія-нерезидент, яка здійснює продаж, повинна вести облік таких операцій.

Україна має ухвалити пакет податкових заходів вже до кінця березня 2026 року, відповідно до вимог МВФ.

Нагадаємо, Верховна рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт 14025. За законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи віддали свої голоси «за» 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

Зауважимо, Міжнародний валютний фонд вимагав запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. МВФ наголосило, що для схвалення нової програми потрібно було лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

Читайте також

Як пільги для всіх працюють на користь багатих
Що не так з є-бачком?
15 березня, 17:47
Біженці та ВПО – це не просто люди з сумками, а економічний і соціальний капітал, який або інтегрують, або втрачають
Субсидія на оренду для ВПО: як витягнути житло з тіні війни Авторська стаття
8 березня, 15:05
Влада хоче впорядкувати ринок посередників у сфері нерухомості
Рієлтори, хто ви такі? Влада готує нові правила гри на ринку нерухомості
16 березня, 10:35
Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині
Майже весь єдиний податок торік сплатили ФОПи третьої групи: статистика
25 лютого, 09:24
Податкові правила для грального бізнесу хочуть зробити простими й зрозумілими
Заступниця глави Мінцифри: За п'ять років надходження від гральної індустрії зросли у понад 80 разів
3 березня, 18:33
Володимир Поперешнюк закликав знизити податки через ціни на пальне
Співвласник «Нової пошти» став на захист АЗС, які підвищують ціни на пальне
6 березня, 13:17
У профільній асоціації наголошують, що якщо обмеження для військових буде введено, то це не дасть очікуваного ефекту
Українські військові грають в азартні ігри? Що показало дослідження міжнародної соціологічної компанії
10 березня, 12:03
Засідання Верховної Ради України 10 березня 2026 року
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Удар по заводу у Брянську, деталі розмови Трампа та Путіна. Головне за 10 березня 2026 року
Удар по заводу у Брянську, деталі розмови Трампа та Путіна. Головне за 10 березня 2026 року
10 березня, 21:10

Податки для ФОПів, посилок і OLX: Мінфін оприлюднив деталі законопроєкту
Податки для ФОПів, посилок і OLX: Мінфін оприлюднив деталі законопроєкту
Кабмін виділив додаткові 7,7 млрд грн на житло для ВПО
Кабмін виділив додаткові 7,7 млрд грн на житло для ВПО
Дороге пальне: НБУ оцінив, як це вдарить по економіці України
Дороге пальне: НБУ оцінив, як це вдарить по економіці України
Нацбанк залишив облікову ставку без змін через посилення інфляційного тиску
Нацбанк залишив облікову ставку без змін через посилення інфляційного тиску
Команда МВФ прибула до України
Команда МВФ прибула до України
Рекордний імпорт електроенергії цієї складної зими став можливим після перегляду прайс-кепів – експерт
Рекордний імпорт електроенергії цієї складної зими став можливим після перегляду прайс-кепів – експерт

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
