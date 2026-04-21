Словаччина і Угорщина готові підтримати позику для України, але є нюанс

Єгор Голівець
Словаччина і Угорщина не заблокують позику для України, якщо запустять «Дружбу»
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Підтримку €90 млрд прив’язали до відновлення поставок російської нафти «Дружбою» і погодження нового пакета санкцій

Словаччина та Угорщина можуть підтримати позику ЄС для України і новий пакет санкцій проти Росії за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінка після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

Ообидві країни пов’язали свою позицію щодо фінансової допомоги Україні та санкцій із відновленням постачання російської нафти. «Обидві країни, які висловили певну стриману позицію щодо цих двох питань, поставили це в залежність від початку поставок нафти до своїх країн. Тож якщо це підтвердиться і поставки відновляться, ця перешкода зникне», – заявив Мацінка.

Йдеться про розблокування позики ЄС для України, а також погодження 20-го пакета санкцій проти Росії, які раніше гальмували Будапешт і Братислава.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену ділянку нафтопроводу «Дружба» вже відремонтовано після російського удару, і система може відновити роботу.

Водночас постачання російської нафти цим маршрутом було зупинене з кінця січня. Саме це стало однією з причин блокування рішень ЄС з боку Угорщини.

Нагадаємо, що рішення про надання Україні кредиту на €90 млрд може бути ухвалене вже протягом найближчих 24 годин. Політична ситуація в Євросоюзі змінилася, що дозволило активізувати переговори щодо масштабного фінансового пакета для України.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на €90 млрд. 

