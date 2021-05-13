ЄС вважає, що Росія прагне поступово поглинути частину України – Bloomberg

Дії Кремля «спрямовані на інтеграцію де-факто непідконтрольних уряду територій України в Росію»

Росія намагається поступово поглинути частини Східної України. Для цього російська влада прагне провести незаконні вибори на окупованих територіях і роздає місцевим жителям паспорти РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на документ, поширений Європейською зовнішньополітичною службою серед країн-членів ЄС.

У документі, зазначає ЗМІ, ЄС заявляє, що такі кроки Кремля, як організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям, «спрямовані на інтеграцію де-факто непідконтрольних уряду територій України в Росію».

За даними видання, Європейська зовнішньополітична служба підготує доповідь з цього питання.

У документі Євросоюзу представлені варіанти, які Брюссель може зробити «для підвищення стійкості України до російської агресії». Серед них: посилення підтримки української влади в боротьбі з гібридними загрозами, в тому числі протидія кіберзагрозам і дезінформації.

Також йдеться про допомогу українській програмі вакцинації від коронавірусу, «особливо вразливих груп, щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу».

Крім того, пропонується сприяння Україні в підвищенні енергетичної безпеки для зниження залежності від Росії, посилення заходів щодо відмови у визнанні російських паспортів, яких видають жителям Криму та окупованих територій Донбасу.

Крім цього, планується розглянути питання про дозвіл Україні брати участь в деяких проєктах ЄС в області безпеки.

Згідно з документом, нові санкції ЄС проти Росії будуть залежати від «подальшого серйозного погіршення ситуації щодо суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України».

Напередодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

Додамо, що жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.

На початку травня пресцентр російського МВС прозвітував про 530 тисяч паспортів, розданих мешканцям на непідконтрольній українській владі території.