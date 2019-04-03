ЄС закликає всі країни повністю заборонити використання мін



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Цього року відзначатиметься 20-річчя введення в дію Конвенції з заборони протипіхотних мін, до якої вже приєдналися 164 держави

З нагоди Міжнародного дня просвіти щодо мінної безпеки та допомоги у протимінній діяльності ЄС закликав всі країни приєднатися до Міжнародної конвенції із заборони протипіхотних мін та заборонити використання, зберігання, виробництво та розповсюдження цієї зброї.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.

«Європейський Союз вже тривалий час є ключовим донором протимінних дій по усьому світові, він надає допомогу у різних сферах - у розмінуванні, роз’ясненні існуючих ризиків, у підтримці жертвам, у знищенні запасів мін, дослідженнях та розвитку в галузі виявлення мін та їх знешкодження. За минулих п’ять років ми надали допомогу в протимінних заходах на суму понад 250 мільйонів євро у 26 країнах, уражених мінами, включаючи Боснію і Герцеговину, Чад, Колумбію, Ірак, Лаос, Ліван, Лівію, М’янму, Сомалі, Сирію, Туреччину й Україну», - йдеться у повідомленні.

У заяві ЄС зазначається, що цього року відзначатиметься 20-річчя введення в дію Конвенції з заборони протипіхотних мін, до якої вже приєдналися 164 держави. З того часу 30 країн були оголошені вільними від мін, були знешкоджені понад 50 мільйонів мін, які знаходилися на складах, була на практиці зупинена будь-яка торгівля протипіхотними мінами. Такі дії мали прямий результат у вигляді збереження багатьох тисяч людських життів.

«Всі країни-члени ЄС є учасницями цієї Конвенції, тож ЄС одностайний у вимогах щодо заборони використання, збереження, виробництва та розповсюдження протипіхотних мін. Конвенція є прикладом того, за що виступає Європейський Союз: міжнародний порядок на основі закону, який виходить з поваги до прав людини та міжнародного гуманітарного права», - йдеться у заяві речника ЄС.

Так звана Оттавська конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення набрала чинності 1 березня 1999 року. Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку.

Слід нагадати, що на Донбасі за час російської агресії від мін загинули 27 дітей.

Також важливо нагадати, що у січні 2019 року президент України Петро Порошенко підписав закон про протимінну діяльність в Україні.