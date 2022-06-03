Затоплення крейсера «Москва». Силовики взялися за батька загиблого матроса

Силовики вважають, що від імені Шкребця «електронною поштою (іноземною) було розіслано повідомлення деяким організаціям із загрозами вибуху»

Шкребец був одним із перших, хто публічно розповів про втрати під час катастрофи «Москва»

Батько загиблого на крейсері «Москва» матроса-строковика Дмитро Шкребець повідомив, що його ноутбук забрали на «експертизу» люди з відповідного відомства. Про це Шкребець написав на своїй сторінці у ВКонтакті.

Силовики вважають, що від імені Шкребця «електронною поштою (іноземною) було розіслано повідомлення деяким організаціям із загрозами вибуху».

«Хтось захотів зробити з мене терориста відмороженого... Акуратно під статтю 207 КК РФ підвести. Прийменник абсурдний, мені навіть незручно за тих серйозних, розумних і справді ввічливих людей, які змушені були відвідати мене через подібну фальшивку худоби. Ідучи, вони принесли мені співчуття у зв'язку із втратою сина, ми потиснули один одному руки», – написав Шкребець.

Шкребець був одним із перших, хто публічно розповів про втрати під час катастрофи крейсера «Москва». Міноборони смерть його сина не визнає.

Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».