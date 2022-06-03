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    Новини

    Окупанти ставлять під загрозу роботу Запорізької АЕС

    Окупанти ставлять під загрозу роботу Запорізької АЕС
    фото з відкритих джерел

    Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом

    На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали, повідомляє Головне управління розвідки.

    Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу.

    Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень.

    Особовий склад окупаційних військ, залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі «Україна» та в приміщеннях профілакторію станції. Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони.

    Керівництвом РФ станції вивчається можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо.

    Як повідомлялося, у разі втрати контролю над тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією Україна повністю відключить її від мереж. Нагадаємо, російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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    Теги: росія окупанти війна військові АЕС Енергоатом Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти ставлять під загрозу роботу Запорізької АЕС